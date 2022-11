Lucian Bode, concluzii după turul de forță prin Europa: „Votul politic pe Schengen trebuie să țină cont de fapte”

Zilele trecute Lucian Bode s-a aflat într-un turneu european, în contextul rezervelor exprimate de liderii unor țări europene cu privire la oportunitatea aderării României la Spațiul Schengen. Ministrul de Interne și-a început periplul la Viena, apoi a continuat la Berlin pentru ca, într-un final, să ia parte la Consiliul JAI de la Bruxelles. Întors în România, Bode a prezentat concluziile și rezultatele întrevederilor pe care le-a avut.

„În primul rând, întâlnirea de la Viena a fost realizată la solicitarea României și cunoaștem cu toții faptul că în ultimele zile au existat o serie de declarații, atât ale Ministrului de Interne, Gerhard Karner, cât și ale Cancelarului Nehammer și în baza acestor declarații am soliciat o intervedere cu domnul ministrul al Afacerilor Interne, domnul Karner. Vreau să spun, aș putea concluziona așa într-un cuvânt că întâlnirea a fost una constructivă, pentru că am ajuns la concluzia, cu toate că era cunoscută această concluzie, cred eu, că aderarea României la spațiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre”, a declarat Lucian Bode.

El a precizat că i-a prezentat omologului său austriac mai multe aspecte, desprinse din rapoartele unor instituții europene, cu privire la rutele migraționiste spre Europa Occidentală. Lucian Bode spune că, potrivit acestor documente, doar 2,7% din migranții ilegali trec prin România spre țările vestice.

„I-am prezentat domnului ministru aspecte care țin de afirmațiile pe care le-am văzut în spațiul public ale oficialilor austrieci cu privire la rutele migraționiste din Balcanii de Vest. Datele statistice pe care eu le-am prezentat au legătură cu ultimele rapoarte prezentate de către agențiile europene, Frontex sau Agenția Europeană pentru Azil. Și aici lucrurile sunt foarte clare, conform acestor date, pe primele opt luni spre exemplu, pe ruta Balcanilor de Vest s-a înregistrat în total 128.438 de migranți, iar dintre aceștia 3.547 au fost înregistrați în România venind din Serbia, fiind vorba de 2,7% din numărul total de imigranți care au reușit să ajungă în UE prin România”, a explicat Lucian Bode.

Explicațiile oficialului român pentru omologul său de la Viena

Oficialul român i-a explicat omologului său de la Viena că speculațiile conform cărora migranții ilegali ajunși pe teritoriul Austriei ar fi trecut prin România, sunt false.

„Așadar, teoria că migranții, cei peste 100.000 de solicitanți de azil, care astăzi de află în Austria, ar proveni într-o măsură foarte mare din România, ca fiind intrați prin România, este o teza falsă. În consecință, i-am prezentat și datele Frontex care arătau rutele care sunt accesate de către migranți pe ruta Balcanilor de Vest și care ajung în Austria. Aceste rute nu au legătură cu România. Și în concluzie, m-am bucurat de faptul că domnul ministru a spus de mai multe ori și m-a asigurat în mai multe rânduri, că afirmațiile domniei sale nu sunt împotriva României. Sunt împotriva unui sistem pe care domnia sa îl consideră nefuncțional”, a mai spus Lucian Bode.

Drept urmare, a precizat Bode, o opoziție la aderarea României la Schengen nu va face sistemul mai funcțional.

Numai că, încă o dată spun, o eventuală opoziție din partea Austriei în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen nu va face sistemul funcțional, dimpotrivă. În consecința sper că în urma acestei întrevederi, decidenții de la vârful statului, mă refer aici la Cancelar și la Ministerul de Interne, pe speța Schengen, să fie convinși că România merită să fie membră a spațiului Schengen.

Germania susține România pe 8 decembrie

Cea de-a doua vizită oficială a fost la Berlin, unde ministrul român s-a întâlnite cu Nancy Faeser, omologul său german. Aici s-a asigurat că lucrurile sunt foarte bune, iar Berlinul susține aderarea României la Schengen.

„Totodată, așa cum am spus, la invitația doamnei Ministru Federal de Interne, Nancy Faeser, m-am deplasat la Berlin, aici lucrurile sunt foarte, foarte bune și sunt total favorabile României. Pentru România implicarea Germaniei la susținerea aderării la spațiul Schengen contează enorm și doamna ministru m-a asigurat că, în perioada următoare, va sprijini, încerc să citez din ceea ce spunea domnia să, ferm și vehement decizia favorabilă României, ca pe data de 8 decembrie în cadrul Consiliului JAI, România să devină membră cu drepturi depline în spațiul Schengen”, a mai arătat ministrul Lucian Bode.

Lucian Bode crede că votul pe Schengen va ține cont de fapte

În același context, el a mai spus că în ce privește opoziția Olandei, s-a dispus o nouă vizită de evaluare, a experților acestei țări, în România. Aceștia au stabilit că România îndeplinește prevederile acquis-ului Schengen.

„Olanda a solicitat și noi ne-am exprimat întreaga disponibilitate transparent, o a două vizită de evaluare voluntară a îndeplinirii condițiilor de către România. Acest lucru s-a realizat pe dată de 24 noiembrie, această vizită a fost realizată de către 5 experți din Olanda, Germania, respectiv din partea Comisiei cu aceleași rezultate prezentate public. România aplică integral prevederile acquis-ului Schengen”, a subliniat Lucian Bode.

El a precizat că votul pentru aderarea la Schengen este politic, iar acesta are o notă de subiectivism. Lucian Bode și-a exprimat speranța că la votul din 8 decembrie se va ține cont și de faptele care sunt în favoarea României, dar și de recomandările date de Comisia Europeană.

„Înțelegem că este un vot politic al statelor membre în cadrul consiliului Schengen. Știm că orice vot politic are și o notă de subiectivism, dar și votul politic trebuie să țină cont de fapte, iar faptele sunt clare. Experții UE au verificat, iar Comisia a anunțat de două ori, ferm și hotărât că România este bine pregătită și trebuie să adere fără amânare la spațiul Schengen pe dată de 8 decembrie”, a concluzionat Lucian Bode, conform Antena 3.