Răzvan Lucescu, așteptat de patronul lui PAOK în fața autocarului. Ce a urmat

POAK Salonic, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a ratat șansa, deocamdată, să devină matematic campioană a Greciei, după remiza de aseară.





Trupa lui Răzvan Lucescu a remizat, aseară, scor 1-1, în deplasarea de la AEL Larissa, iar în cazul unei victorii, PAOK devenea matematic campioană. Totuși, „alb-negrii” sunt în continuare lideri în Grecia, cu un avans de cinci puncte în fața lui Olympiacos, și au șanse la titlu, după o pauză de 34 de ani.

„Un meci complicat pe un gazon care nu ne-a ajutat pe noi. Am avut o mulţime de ocazii, dar nu am reuşit să marcăm mai multe goluri. Am vrut să terminăm totul, să luăm titlul încă de acum, dar chiar şi aşa suntem la doar un pas distanţă de obiectiv. Suntem foarte aproape de titlu, chiar dacă e o dezamăgire după jocul de azi, dar nu s-a terminat nimic”, a spus antrenorul român despre partida cu AEL Larissa.

Înainte de meci, excentricul patron al lui PAOK, Ivan Savvidis, şi-a aşteptat echipa în parcarea stadionului, iar primul care l-a întâmpinat a fost Lucescu jr., care a râs şi s-a îmbrăţişat cu finanțatorul formației sale.

Mai mult, următorul meci al lui PAOK va avea loc pe 21 aprilie, acasă, cu Levadiakos, iar victoria îi va aduce titlul de campioană.

Elena Udrea, mesaj dramatic din Costa Rica! Iti lua tie haine, in loc sa imi ia mie pantofi! Incredibil cui i se adreseaza

Pagina 1 din 1