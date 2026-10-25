Amenințările cibernetice, atacurile hibride și campaniile de dezinformare se numără printre riscurile de securitate cu care se confruntă România, pe fondul războiului din Ucraina. De Ziua Armatei Române, premierul Luca Niculescu a vorbit despre investițiile în apărare, consolidarea alianțelor strategice și asigurarea unor condiții adecvate pentru militari.

Declarațiile au fost făcute la ceremonia organizată la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, din București. Premierul a atras atenția că pacea nu mai poate fi considerată garantată și a adus un omagiu militarilor care au contribuit la apărarea țării și la misiunile internaționale.

„Am venit aici, la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru, cu un sentiment profund de recunoştinţă, dar şi cu o conştiinţă clară a responsabilităţilor pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa României. Îi cinstim şi pe militarii care au servit în teatrele de operaţii din afara ţării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor, la credibilitatea României ca membru al NATO”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu a afirmat că respectul pentru sacrificiul militarilor trebuie demonstrat și prin măsurile luate în prezent pentru apărarea țării și menținerea păcii.

„Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înţeles. La graniţele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferinţă şi distrugere.

Ameninţările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă. În această zi, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor, copiii se joacă, oamenii îşi fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viaţa îşi urmează cursul firesc. În spatele acestei normalităţi se află însă oameni care vechează zi şi noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranţă. Sunt piloţii care decolează la fiecare alertă, sunt militarii care supraveghează apele noastre, sunt militării din forţele terestre, sunt specialiştii în apărare cibernetică şi toţi cei care se află în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene”, a adăugat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat că militarii care asigură securitatea țării trebuie să beneficieze de respect și de condiții adecvate pentru îndeplinirea atribuțiilor.

„Le datorăm recunoştinţă, le datorâm respect şi le datoräm condiţiile necesare pentru a-şi îndeplini misiunile”, a arătat acesta.

Premierul a prezentat trei direcții pe care Executivul intenționează să le urmeze în domeniul apărării: modernizarea armatei, consolidarea parteneriatelor strategice și îmbunătățirea condițiilor pentru militari.

Prima prioritate vizează investițiile în echipamente moderne și pregătirea personalului pentru a face față amenințărilor actuale. Potrivit lui Niculescu, aceste investiții trebuie să sprijine și industria națională, prin transfer de tehnologie, inovare și crearea de locuri de muncă.

„Prima este modernizarea Armatei române. Avem nevoie de investiţii predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată a meninţărilor actuale. În acelaşi timp, aceste investiţii trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românеşti, prin transfer de tehnologie, inovare şi locuri de muncă. A doua este consolidarea alianţelor noastre. România nu este singură. Apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană, Parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securităţii noastre. Vom continua să fim un aliat credibil şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Iar a treia direcţie este respectul faţă de oamenii în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul şi curajul oamenilor”, a mai declarat premierul.

Ceremonia dedicată Zilei Armatei Române a avut loc la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, în București.