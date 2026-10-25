Politica

Luca Niculescu, de Ziua Armatei: Amenințările cibernetice și campaniile de dezinformare pun România la încercare

Luca Niculescu, de Ziua Armatei: Amenințările cibernetice și campaniile de dezinformare pun România la încercareLuca Niculescu. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Amenințările cibernetice, atacurile hibride și campaniile de dezinformare se numără printre riscurile de securitate cu care se confruntă România, pe fondul războiului din Ucraina. De Ziua Armatei Române, premierul Luca Niculescu a vorbit despre investițiile în apărare, consolidarea alianțelor strategice și asigurarea unor condiții adecvate pentru militari.

Amenințările de la Marea Neagră și atacurile hibride, în centrul mesajului transmis de premier de Ziua Armatei

Declarațiile au fost făcute la ceremonia organizată la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, din București. Premierul a atras atenția că pacea nu mai poate fi considerată garantată și a adus un omagiu militarilor care au contribuit la apărarea țării și la misiunile internaționale.

„Am venit aici, la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru, cu un sentiment profund de recunoştinţă, dar şi cu o conştiinţă clară a responsabilităţilor pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa României. Îi cinstim şi pe militarii care au servit în teatrele de operaţii din afara ţării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor, la credibilitatea României ca membru al NATO”, a declarat premierul Luca Niculescu.

militar

Militar. Sursa foto: AI

Premierul avertizează asupra amenințărilor de securitate de la granițele României

Luca Niculescu a afirmat că respectul pentru sacrificiul militarilor trebuie demonstrat și prin măsurile luate în prezent pentru apărarea țării și menținerea păcii.

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta
Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989

„Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înţeles. La graniţele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferinţă şi distrugere.

Ameninţările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă. În această zi, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor, copiii se joacă, oamenii îşi fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viaţa îşi urmează cursul firesc. În spatele acestei normalităţi se află însă oameni care vechează zi şi noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranţă. Sunt piloţii care decolează la fiecare alertă, sunt militarii care supraveghează apele noastre, sunt militării din forţele terestre, sunt specialiştii în apărare cibernetică şi toţi cei care se află în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene”, a adăugat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat că militarii care asigură securitatea țării trebuie să beneficieze de respect și de condiții adecvate pentru îndeplinirea atribuțiilor.

„Le datorăm recunoştinţă, le datorâm respect şi le datoräm condiţiile necesare pentru a-şi îndeplini misiunile”, a arătat acesta.

Luca Niculescu: Guvernul urmărește modernizarea Armatei Române și dezvoltarea industriei de apărare

Premierul a prezentat trei direcții pe care Executivul intenționează să le urmeze în domeniul apărării: modernizarea armatei, consolidarea parteneriatelor strategice și îmbunătățirea condițiilor pentru militari.

Prima prioritate vizează investițiile în echipamente moderne și pregătirea personalului pentru a face față amenințărilor actuale. Potrivit lui Niculescu, aceste investiții trebuie să sprijine și industria națională, prin transfer de tehnologie, inovare și crearea de locuri de muncă.

„Prima este modernizarea Armatei române. Avem nevoie de investiţii predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată a meninţărilor actuale. În acelaşi timp, aceste investiţii trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românеşti, prin transfer de tehnologie, inovare şi locuri de muncă. A doua este consolidarea alianţelor noastre. România nu este singură. Apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană, Parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securităţii noastre. Vom continua să fim un aliat credibil şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Iar a treia direcţie este respectul faţă de oamenii în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul şi curajul oamenilor”, a mai declarat premierul.

Ceremonia dedicată Zilei Armatei Române a avut loc la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, în București.

Stiri calde

13:54 - Protestele din Franța. 1.314 rețineri și 24 de magazine jefuite

13:43 - Pensii speciale și pensii obișnuite. Diferențele din septembrie 2026

13:35 - Rusia anunță că a atacat o navă de mărfuri în Marea Neagră. Trei Morți după loviturile din Belgorod

13:25 - Mira și Jaguarul, scene fierbinți la Insula Iubirii. Cei doi s-au sărutat în fața camerelor

13:17 - Criză profundă la gigantul auto Volkswagen. Sindicatul IG Metall dă ultimatum conducerii și pregătește proteste de am...

13:10 - Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu temporar pentru evacuarea civililor din Oleșki. Ce urmează

HAI România!

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Proiecte speciale