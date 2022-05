Lovitură totală pentru şoferi! Aceste maşini vor fi interzise. Se dă lege

Autoritățile din majoritatea statelor au decis să interzică mașinile Diesel. Aceste automobile nu vor mai fi nici pe piața din România, iar totul se va întâmpla foarte rapid.

Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România, speră că cel puțin 10.000-12.000 de maşini electrice să fie cumpărate în România. Acesta consideră că cererea autoturismelor hibrid şi electrice va creşte în doar câțiva ani. În 2030, mașinile Diesel nu vor mai exista în lume.

„Din decembrie 2025, în Norvegia nu se vor mai vinde decât maşini verzi. România are nevoie de o asumare la nivel guvernamental a industriei şi a consumatorilor, a trecerii spre un parc de maşini cât mai puţin poluante“, a mai precizat Dan Vardie, în cadrul unei mese rotunde despre evoluţia pieţei auto, scrie ZF.

Este sfârșitul mașinilor Diesel

Și Guvernul din Bruxelles a anunțat interzicerea mașinilor Diesel din 2030. Autoturismele cu benzină vor dispărea în 2035. Autoritățile s-au unit pentru a ajuta atingerea obiectivului Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050.

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că nu se aștepta ca mașinile hibrid să devină populare într-un timp foarte scurt, dar minunea s-a întâmplat.

„Cu toate că am decenii de experienţă pe piaţa auto, am rămas surprins de accelerarea trecerii spre electrificarea parcului auto şi de amploarea investiţiilor în această direcţie. De-a lungul timpului, am vorbit cu mari şefi de companii, precum Ford, cu care am negociat vânzarea fabricii de la Craiova, dar şi ei se declarau anterior mult mai rezervaţi cu privire la viteza trecerii spre automobile electrice“, a spus Tăriceanu.

Numărul persoanelor care au achiziționat mașini electrice a crescut în pandemie, iar acesta este doar începutul. Chiar și cei mai faimoși producători de autoturisme au înțeles că este vremea pentru o schimbare.

„O maşină are în general o durată de viaţă de 15 ani. Dacă vrem să avem un transport complet lipsit de emisii de carbon în 2050, atunci ar trebui ca ultima maşină cu motor termic să fie vândută cel mai târziu în 2035”, estimează Diane Strauss, membră a ONG-ului Transport şi Mediu din Franţa.