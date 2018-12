Lovitură GREA de la RCS&RDS! Ce vor PLĂTI în plus ABONAȚII

Televiziunea Digi 4K va fi inclusă din 1 februarie 2019 în grila de programe a RCS&RDS, după ce s-a aflat în teste Ultra HD din 23 noiembrie 2018.





Potrivit companiei de cablu, televiziunea Digi 4k va fi inclusă într-o nouă extraopțiune pentru cablu tv digital, care va costa 5 lei pe lună.

Televiziunea Digi 4K va funcționa doar cu ajutorul unui Smart CAM introdus într-un televizor Ultra HD compatibil, nu va putea poate fi recepționată cu un receptor HD sau SD.

„Prin Film Now (fostul Digi Film), RCS & RDS aduce în casele telespectatorilor cele mai importante și mai emoționante producții cinematografice. De la filmele cu cele mai mari încasări la serialele de vârf ale momentului, Film Now răspunde tuturor gusturilor. Vă propunem, din 1 februarie 2019, un nou tarif pentru extraopțiunea Film Now, de 3 lei/lună. În cazul în care nu sunteți de acord cu această modificare, aveți dreptul de a renunța la extraopțiunea Film Now, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări, fără plata vreunei penalități sau despăgubiri.

Vă informăm, totodată, că la achiziționarea mai multor extraopţiuni Pay TV din oferta curentă a Digi RCS & RDS (HBO, MaxPack, FilmNow, Digi 4K, mai putin extraopţiunea Adult), veţi putea beneficia de următoarele reduceri aplicate la serviciul TV digital de bază: - 1 leu/lună, în cazul achiziționării a 2 extraopţiuni Pay TV; - 2 lei/lună, în cazul achiziționării a 3 extraopţiuni Pay TV. ”, va fi mesajul trimis de către RCS&RDS, potrivit hdsatelit.com.

