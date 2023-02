Lovitură pentru armata lui Vladimir Putin. Militarii ucraineni vor fi antrenați în Occident. UE anunță și suplimentarea ajutorului militar

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell a anunțat, joi, că ţările Uniunii Europene intenţionează să antreneze în total 30.000 de miltari ucraineni, informează DPA. De asemenea, UE a anunțat suplimentarea ajutorului militar pentru Ucraina.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite efectuate de mai mulți oficiali ai Comisiei Europene la Kiev. Este practic vorba despre o dublare a acestui tip de spriin militar. UE anunțase anterior să va antrena 15.000 de militari ucraineni. Josep Borrell a mai anunțat și că Uniunea Europeană intenţionează să ofere Ucrainei 25 de milioane de euro pentru finanţarea operaţiunilor de deminare.

„Soldaţii ucraineni urmează să primească pregătire specializată, precum şi instrucţiuni tehnice pentru noile echipamente, inclusiv pentru tancurile Leopard 2. Protecţia civililor şi a mijloacelor lor de existenţă este o prioritate“, a a scris Josep Borrell pe Twitter.

With our commitment to train up to 30,000 troops, the EU has become the leading provider of military training for #Ukraine

We will continue to give Ukraine the means to defeat the aggressor, restore its sovereignty, and find its place in the EU

