Pe partea de energie electrică, CEZ a anunțat încă de la sfârșitul anului trecut că se va retrage pentru a consolida investițiile din țara de origine, respectiv Cehia.

În acest moment, CEZ deține producție, distribuție și furnizare de energie electrică. Printre cele mai importante active sunt cele de la Fântânele, unde deține cel mai mare parc eolian din Europa continentală. Investiția de peste un miliard de euro este în atenția mai multor companii private sau cu participații de stat. Conducerea CEZ anunța că a primit scrisori neangajante din partea a peste 30 de companii care ar dori să înceapă negocierile.

Pe partea de petrol și gaze, cea mai importantă ieşire din piață este cea a Exxon Mobile, care a decis să părăsească proiectul Neptun Deep de la Marea Neagră, proiect derulat alături de OMV Petrom. O parte a activelor Exxon, până 20%, ar putea fi preluate de Romgaz, companie de stat care mai este implicată într-un proiect offshore, alături de Lukoil, proiectul Trident, unde deţine o cotă mai mică, de 12%. Alături de conducta BRUA, proiectele de la Marea Neagră au o importanţă strategică pentru România, iar gazele naturale ar putea reconfigura întreaga industrie energetică a României în următorii 30 de ani.

Gazul este văzut de UE ca principală resursă de tranziţie către energia verde pentru că are emisii redue de carbon şi poate fi utilizat pentru reducerea energiei electrice şi termice. România are încă o producţie mare de energie pe bază de cărbune, cea mai scumpă energie din piaţă şi cea mai poluantă. În perspectiva producţiei de la Marea Neagră, ţara noastră ar putea mări numărul termocentralelor pe bază de gaz. În plus, ar putea face conversia centralelor pe cărbune către utilizarea gazului metan, reducând emisiile, preţul şi păstrând locurile de muncă.

Te-ar putea interesa și: