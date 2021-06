Astfel, Pro TV n-a mai câștigat drepturile pentru perioada 2022-2025, interval de timp în care alte două televiziuni își vor împărți meciurile României în preliminariile Euro 2024 și Mondialul din 2026, dar și în două ediții de Liga Națiunilor.

Pro TV a pierdut „Naționala” în detrimentul Antena1 și Prima TV

Pro TV va mai transmite prima reprezentativă doar până la finalul acestui an, în care mai sunt de disputat cele 7 jocuri rămase în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. După care, Pro TV va pierde meciurile tricolorilor. Deși postul care oferă în aceste zile Euro 2020 a depus o ofertă, aceasta ar fi fost respinsă și, conform surselor GSP, câștig de cauză au avut alte două televiziuni cu acoperire națională – Antena 1 și Prima TV.

Pachetul pe care l-au adjudecat cele două stații includ un total de peste 30 de meciuri, în 3 competiții: preliminariile Campionatului European 2024, care va fi găzduit de Germania, calificările pentru Mondialul din 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, dar și două ediții de Liga Națiunilor (2022 și 2024).

Cele două posturi nu vor transmite simultan jocurile, ci își vor împărți partidele. Conform informațiilor gsp.ro, după ce se va stabili calendarul tuturor confruntărilor pentru anul 2022, televiziunile vor alege pe rând ce partide vor transmite, iar cea dintâi care va fi în postura să aleagă e Antena 1.

Primele meciuri din acest pachet vor fi cele din a 3-a ediție de Liga Națiunilor, programate între iunie și septembrie 2022. Va fi o competiție cu o miză mare pentru naționala noastră fiindcă va avea, foarte probabil, același rol în calificările pentru Euro 2024. În 2018, am terminat pe locul 2 și, după ce am ratat preliminariile, grație ierarhiei din Liga Națiunilor am disputat semifinala barajului pentru Euro cu Islanda, care ne-a eliminat, scor 1-2.

Într-un studiu realizat de SES ASTRA în 2019, 43% dintre românii au spus că urmăresc sport atunci când se uită la TV, fiind între primele 4-5 preferințe, după știri (82%), filme (71%), documentare (57%) și emisiunile de entertainment (57%)

Cele două televiziuni n-au avut în ultimii ani meciurile naționalei, însă în ultima vreme s-au orientat iarăși către programe și redacții de sport. Antena 1 a avut meciurile României din preliminarii până în 2013, după care, încet-încet a renunțat aproape definitiv la zona de sport. A ajuns până acolo încât a desființat și redacția respectivă și n-a mai avut nici jurnal de sport în cadrul Observatorului.

De peste un an și jumătate a revenit cu știri din sport, și-a construit din nou redacție, iar din 2022 va avea și meciuri importante ale naționalei. Prima TV a fost achiziționată anul trecut de Clever Media și imediat a început, mai ales că e deținută de aceeași firmă care are și drepturile TV din Liga 1, să achiziționeze meciuri de fotbal. În vara trecută s-au transmis partidele pe care FCSB le-a susținut acasă, în preliminariile Europa League, iar în această vară au fost difuzat amicalele României U23 în stagiul din Spania.

Campionatul Mondial din Qatar va fi transmis de TVR

Următorul turneu final important după Euro 2020 va fi Campionatul Mondial, care va avea loc peste un an și jumătate în Asia, mai precis în Qatar. El va fi difuzat în exclusivitate de TVR și se va desfășura între 21 noiembrie și 18 decembrie. De asemenea, tot pe TVR vor putea fi urmărite și partidele pe care naționala olimpică le va susține în această vară la Tokyo, la Olimpiadă. Trupa lui Rădoi va disputa 3 jocuri în grupă: cu Honduras, Noua Zeelandă și Coreea de Sud, iar primele două merg mai departe în sferturi.