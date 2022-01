Lovitură imensă pentru Arafat! Diana Șoșoacă îl desființează de-a dreptul: Este o rușine pentru România

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a făcut publică decizia cu privire la Diana Șoșoacă. Într-un comunicat oficial, se anunța faptul că senatoarea a fost amendată cu suma de 5.000 de lei pentru afirmații discriminatorii la adresa lui Raed Arafat.

Deși face parte din dosar, Diana Șoșoacă susține că nu i-a fost comunicată această decizie personal, ci a aflat despre ea de din presă. Deranjată de acest lucru, senatoarea îl pune din nou la zid pe Raed Arafat susținând că există o dictatură arafatiană în România. Șeful DSU este comparat cu marii conducători, precum Lenin, Stalin sau Ceaușescu, pe care nu îi puteai contesta.

„Pana la acest moment, nu mi-a fost comunicata vreo decizie in acest sens. Consider ca mai intai ar fi trebuit sa fiu eu instiintata, ca parte in dosar si nu presa. Dar, probabil, dl Arafat a pus stapanire si pe CNCD, dispunand sa faca public decizia inainte de comunicare.

Nu am fost singura persoană acuzata de dl Raed Arafat in acest dosar. Nu exista niciun temei legal care sa duca la discriminare, toate afirmatiile sunt in limitele dreptului la libera exprimare si ca urmare a faptelor săvârșite de Raed Arafat.

Daca este adevarat, asistam la un precedent periculos , extrem de grav, care denota ca exista o dictatura arafatiana, iar acest personaj sinistru nu poate fi contestat, asa cum Lenin, Stalin, Hrusciov, Gheorghiu-Dej, Ceausescu nu puteau fi contestati ca erai omorat pe loc.

Daca exista aceasta amenda, nu pot sa spun decat ca membri CNCD care au votat aceasta aberatie s-au facut de rusine si arata ca sunt numiti pe criterii care desconsidera cunoasterea elementara a normelor de drept , precum si faptul ca politicul a acaparat toate instituțiile statului, ca in vremea comunismului. Este o rusine pt România sa aiba un astfel de organism care sa adopte astfel de decizii politice”, a scris Diana Șoșoacă pe pagina sa de Facebook.

Diana Șoșoacă a fost discriminată de CNCD?

Senatoarea aduce în atenția tuturor faptul că ea nu a fost singura persoană acuzată de afirmații discriminatorii. Cealaltă persoană a primit doar avertisment, iar acest lucru o face pe Șoșoacă să susțină că, de fapt, ea este cea discriminată în toată această poveste, nu Raed Arafat.

„Dl. Neamțu Mihail a fost parte cu mine in dosar si, desi a facut acelasi tip de afirmatii, desi au fost considerate discriminari, a primit avertisment. De ce? Pentru ca nu este Diana Iovanovici-Sosoaca!

Mai este de mentionat faptul ca cncd are 4-5 comunicate de presa pe an si nu are obisnuinta sa dea publicitatii deciziile. Pe site-ul acestora apare ca din data de 09.06.2021-comunicat cu privire la IPS TEODOSIE nu a mai existat vreun comunicat de presa cu privire la o decizie de discriminare. Ceea ce denota faptul ca UNICA PERSOANA SUPUSA DISCRIMINARII ESTE SENATORUL DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ, CEA CARE LUPTA CU ADEVĂRAT PT POPORUL ROMAN”, se mai arată în postarea făcută miercuri de Diana Șooacă.