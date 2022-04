Lovitură dură încasată de Traian Băsescu! Acuzații care îl pun la pământ: „Băi, penibilule, toarnă la altă masă!”

Radu Cristescu se revoltă după ce Traian Băsescu a acuzat că acesta a fost pus să întrețină acuzațiile la adresa sa, pentru o poziție de conducere favorabilă în partid.

Radu Cristescu îl atacă pe Traian Băsescu

„PETROAVE! Te-ai apucat și tu dimineața să reiei aceeași minciună spusă aseară de bufonul vostru, cel care spăla farfuriile după ce mâncați sarmale. Da, e vorba de ăla de care râdeai când, tot la Ciutacu în emisiune, în urmă cu câțiva ani, spuneai ca i s-a umflat capul, și ulterior l-ai dat afara din PMP.

Ai spus că Cristescu a primit loc eligibil la PSD cu conditia să mă denigreze, pus de Dragnea. Băi penibilule (împreună cu sclavetele vostru), când eu am intrat în PSD, Dragnea era în pușcărie. Când am primit loc eligibil, cum spui tu, Dragnea era tot la pușcărie! Așa că minciuna are picioare scurte… toarnă la altă masă, Traiane!”, scrie Radu Cristescu, pe pagina sa.

Cristescu, despre proprietățile pe care le deține fostul președinte al țării

„Are vila din Mihăileanu, are palatul fetei de la Snagov și, probabil, proprietăți în țară de care nu știm. Dar poate să se relaxeze și în străinătate unde are patru case. Și mai poate, dacă neapărat vor să îl cazeze undeva, și la Jilava. Și acolo mai sunt locuri pentru cei care au furat.

Are o proprietate foarte mare undeva într-o zonă exotică foarte departe de România, într-o zonă insulară. Cum spune românul: are o casă pe o insulă”, afirmă Cristescu, conform Antena3.ro.

În replica, Traian Băsescu a declarat că Cristescu a reușit să spună niște minciuni inimaginabile: ”Există un grup de oameni care probabil n-au ce perde și mă simt folosit într-o denigrare de asta fără acoperire. Nici macar nu au decența să aibă niște elemente de realitate”.

Act de vandalism asupra vilei RAAPPS unde locuia Băsescu

Gardul vilei din Primăverii, unde locuia Traian Băsescu, a fost vandalizat de Marian Căpățână. Acesta a scris mesajul: „Petrov, achită-ți datoriile”.

„Mă astept la orice, Căpățână este un om care a făcut pușcărie. Nu mă tem, dacă m-aș teme ar trebui să mă încui în casă, să mă baricadez.

E o campanie masivă de compromitere, după cum ați aflat aseară, Cristescu a primit loc eligibil pe listele PSD, cu condiția să mă denigreze, condiție impusă chiar de Dragnea.

Este un moment dificil pentru mine, dar o să încerc să trec peste el”, a declarat Traian Băsescu.