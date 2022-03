Lovitură devastatoare pentru Vladimir Putin! Decizia care tocmai s-a luat. UE şi SUA, acord în privinţa gazelor: „Vom găsi noi abordări!”

Joe Biden: „SUA sunt un exportator demn de energie, cu o industrie locală puternică, iar SUA au fost încântate de afirmația UE, care a promis să-si reducă rapid dependenta de gazul rusesc. Astăzi am fost de acord, am agreat un plan comun in acest scop. Accelerăm progresul spre un viitor cu energie curata. Acest demers este legat de doua obiective importante: sa ajutam Europa sa reducă dependenta de gaz rusesc pe cat de repede posibil si sa reducem cererea globala a Europei pentru gaz.

SUA împreună cu partenerii noștri internaționali vor lucra sa asigure alte 15 miliarde de metri cubi de gaz lichefiat pentru Europa doar in acest an. Iar in timp ce Europe începe sa reducă achizițiile de gaz rusesc pana in 2030, noi vom continua sa trimitem 50 miliarde de metri cubi de gaze in Europa pana in 2030. Comisia va lucra sa depoziteze gazul pe tot continentul, sa crească infrastructura pentru a primi gazul lichefiat. Aceasta evoluție va fi in acord, nu in conflict, cu obiectivele net 0 către care țintim. Va dura ceva timp pana cand vom ajusta infrastructura, dar trebuie sa ne asiguram ca familiile din Europa vor trece de aceasta iarna si de următoarea, in timp ce SUA vor asigura o energie diversa si curata.

Aceasta criza ne va oferi si o oportunitate – este un catalizator care sa accelereze investițiile in energie curata si in obiectivul net 0. SUA și UE vor lucra împreună sa ia masuri concrete pentru a reduce dependenta de gaz natural si sa maximizeze cantitatea de energie regenerabila disponibila. Vom investi tehnologii precum termostate inteligente si vom lucra la electrificarea sistemelor de căldura din toata Europa. Împreună, vom promova folosirea de hidrogen ecologic pentru a reduce emisiile de carbon.

Acești pași vor crește securitatea energetică, economică, națională. Vom crea o echipă comună pentru a implementa aceste schimbări, care va fi condusă de oameni din echipa Casei Albe și din Comisia Europeană. Este lucrul potrivit de făcut din punct de vedere moral și oferă, totodată, și o baza strategică.

Pot să spun că am avut totodată și o nouă evoluție în schimburile trans-atlantice de informații. Astăzi, am fost de acord asupra unei protecții fără precedent asupra cetățenilor noștri. Vom promova inovația în Europa și în Uniunea Europeană și vom ajuta firmele mici și mari să fie competitive în economia digitală. SUA și UE găsesc abordări creative, noi, pentru a intensifica schimburile”.