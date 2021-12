Lovitura anului în tenis! Simona Halep nu a câștigat niciun titlu în acest sezon, dar a primit o veste senzațională

Jucătoarea de tenis profesionist a reușit mereu să impresioneze atunci când intră pe teren. Reverul Simonei Halep este deja o legendă în lumea tenisului, ba chiar a acceptat propunere celor de la TopCourt de a explica, pas cu pas, modul în care reușește ea aceste lovituri de senzație. A fost lider mondial WTA și s-a bucurat de multe turnee importante câștigate, printre care și Wimbledon.

Sezonul 2021 nu a fost unul încununat de succese pentru Halep, ci din contră. A fost nevoită să renunțe la multe dintre marile competiții de Grand Slam din cauza problemelor cauzate de accidentări. A reușit însă să intre pe teren de câteva ori și să impresioneze. Participarea la Transylvania Open ar putea să îi aducă un alt titlu important în palmares. În urma victoriei obținute în fața Gabrielei Ruse, cu scorul 6-1, 6-2, românca a fost nominalizată pentru titlul de „lovitura anului din tenis”.

În timpul acestui meci, Simona Halep a reușit o lovitură care a lăsat-o pe Ruse fără replică. Această lovitură în stilul lui Rafael Nadal ar putea să îi aducă jucătoarei profesioniste primul titlu din acest sezon. Ea a fost nominalizată de către cei de la WTA, însă dacă va lua sau nu titlurile depinde de votul oamenilor. Alături de Simo, la acest titlu mai sunt nominalizate Iga Swiatek (Polonia), Conny Perrin (Elveția), Camila Giorgi (Italia) și Magda Linette (Polonia).

Pentru cei care își doresc să o sprijine pe românca noastră, oricine poate vota pe site-ul oficial al celor de la WTA.

