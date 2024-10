Sport Louis Munteanu, scene inedite la marginea terenului. Nu i-a păsat că totul a fost filmat







În timpul duelului cu Petrolul, Louis Munteanu s-a arătat deranjat de hotărârea lui Dan Petrescu. Acesta a decis să îl trimită pe bancă în prelungiri, gest care a dus la izbucnirea scandalului. După scenele de la marginea terenului, tehnicianul a încercat să îl împace pe jucător.

Louis Munteanu, scos de pe teren

În vârstă de 22 de ani, jucătorul nu a tolerat decizia lui Dan Petrescu. Antrenorul l-a scos de pe teren în prelungirile meciului cu Petrolul, care s-a încheiat cu scorul 0-0.

De altfel, „Bursucul” l-a trimis între reprize pe teren, Michael fiind inițial titular ca atacant central. De altfel, antrenorul și-a motivat decizia încă de la începutul meciului.

Scene surprinzătoare la marginea terenului

Munteanu a părăsit terenul în minutul 90+4, fiind înlocuit de Andrei Artean. Hotărârea l-a enervat pe jucător, care nu a ezitat să își arate nemulțumirea. Ajuns la marginea terenului, acesta l-a smucit pe Panin și l-a ignorat pe tehnician.

Ulterior, Dan Petrescu a fost filmat în timp ce era așezat pe vine și încerca să îl îmbuneze pe jucător. Acesta părea total dezinteresat de explicațiile primite și privea în direcția opusă.

„L-am văzut că șchioapătă puțin și sincer am crezut că e accidentat. Plus că nu joacă următorul meci. De asta l-am schimbat. Nimic altceva. Îl înțeleg că e supărat, dar cred că data viitoare ar trebui să fie mai atent. Până în ziua de astăzi nu am avut nicio problemă cu el”, a explicat antrenorul, arată GSP.

Louis Munteanu, reacție necontrolată la meciul cu Petrolul

După scenele de la marginea terenului, Dan Petrescu a subliniat că acesta s-a descurcat excelent la antrenament. Totodată, tehnicianul a menționat că îi înțelege nemulțumirea. În plus, acesta a declarat că va discuta cu jucătorul ulterior.

„A fost extraordinar la antrenamente și meciuri. E normal să fie supărat, că a intrat la pauză, dar nu am ce spune mai mult. O să vorbesc cu el când ne potolim, acum a fost la cald. E un băiat excelent, care s-a antrenat și a vrut să joace de la început, dar eu știam că nu o să poată”, a încheiat antrenorul.