În pregătirea unui tun istoric, de 60 de miliarde de lei. Loteria Română, jucată la ruleta Fondului Suveran

S-a ajuns până la desființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, lucru pentru care nici specialiștii din Ministerul Economiei nu au o explicație economică. Consiliul Național al IMM critică trecerea Loteriei la FSDI și desfi ințează bazele pe care se construiește Fondul Suveran.





În 3 mai, va fi adoptat tacit, la Senat, prima Cameră sesizată, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții. Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital au elaborat, în ultima ședință, înainte de minivacanța de Paște, un raport comun de admitere. „Soluțiile legislative preconizate au în vedere crearea posibilității ca, la momentul înființării unor fonduri suverane, la capitolul social al acestora să poată fi aportate acțiunile deținute de statul român la Compania Națională Loteria Română - SA”, se arată în document. Proiectul a primit avizele Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.

Contactat de Evenimentul zilei, președintele Comisiei pentru buget Viorel Arcaș nu a putut da detalii despre document. Potrivit raportului, repartizarea profitului companiei și modul de distribuire a dividendului se dispune de către Adunarea generală a acționarilor după ce acțiunile Loteriei se transferă din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a fondurilor suverane de dezvoltate și investiții.

La propunerea Ministerului Finanţelor, Guvernul a decis, în urmă cu aproximativ o lună, modificarea și completarea OUG 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil Fondurilor suverane de dezvoltare și investiţii. „Practic, prin această modificare Compania Naţională Loteria Română va putea face parte din Fondurile suverane de dezvoltare și investiţii”, preciza atunci Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Fond suveran, dar cu cântec

Chiar dacă Fondul suveran nu a fost încă înființat, există o mulțime de acțiuni controversate în jurul acestuia. De exemplu, decizia Ministerului Economiei de a desființa Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Un înalt oficial din minister a declarat pentru Evenimentul zilei că documentul pus în dezbatere publică este absurd și de neînțeles chiar și pentru specialiști.

Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică, pe 26 martie, „Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare a Ministerului Economiei pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Cum din titlul nu se înțelege nimic despre scopul acestei OUG, am deschis proiectul, de unde aflăm că „Ministerul Economiei se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbție a Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție publică care se desființează și a preluării unui număr de 30 posturi vacante de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei preia și exercită atribuțiile îndeplinite de DPAPS”.

O urgență de peste un an

După ce am aflat că scopul OUG este desființarea DPAPS, organism care s-a înfiinţat ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului și Privatizării în Industrie. am vrut să înțelegem din ce motiv se impune o asemenea măsură, așă că am mers la Nota de Fundamentare unde se poate citi: „Așadar, scopul proiectului de act normativ îl constituie emiterea unor măsuri adecvate în vederea asigurării unității și coerenței procesului de privatizare, prin internalizarea DPAPS în cadrul Ministerului Economiei. Astfel, elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de administrare și privatizare a operatorilor economici cu capital de stat și luarea deciziilor aferente se vor realiza la inițiativa ministerului de resort”. Caracterul de urgență este justificat așa: „reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea rolului ministerului de instituție publică implicată în privatizare”. Cum ultimul Programul de guvernare a fost aprobat de Parlament în urmă cu mai bine de un an, ce or fi păzit cei din Ministerul Economiei până acum?, e întrebarea firească.

Măsuri luate departe de ochii lumii

Pentru lămuriri, am apelat un fost demnitar în mai multe guverne, specialist în privatizări și mediul de afaceri, care ne-a spus: „Este limpede că măsura este una dintre multele pe care guvernul le ia, departe de ochii publicului, în pregătirea constituirii FSDI. Legat strict de desființarea DPSAP, părerea mea este că Departamentul, care avea oarece autonomie, îi încurca în trecerea companiilor de stat în componența Fondului, de unde unele vor fi înstrăinăte prin vânzarea acțiunilor. După adoptarea OUG, decizia este doar în mâna ministrului, care răspunde comenzilor de la partid”.

Cu o zi înainte, pe 25 martie, Ministerul Economiei pusese în dezbatere „Ordonanța de urgență privind consolidarea poziției de acționar a statului și unele măsuri privind administrarea participațiilor statului” prin care DPSAP era împuternicit să cumpere acțiuni în numele statului la companii, iar unde statul devine acționar majoritar guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nu se mai aplică. Concluzia: După adoptarea celor două OUG, conducerea politică a Ministerului Economiei va face ce va dori cu societățile cu capital majoritar de stat.

Prețul plătit de Toader

Există temerea, speculată și de partidele de Opoziție, că, prin Fondul suveran, marile companii vor fi vândute la prețuri de nimic. Adoptarea actului normativ poate însemna „100 de ani de închisoare”. Pe acest raționament, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a a refuzat să dea avizul. Acest refuz venea în 11 martie și atunci, susțin sursele noastre, s-a decis mazilirea lui Toader. Într-o adresă transmisă Ministerului Finanțelor Publice, lui Eugen Teodorovici, susținător frenetic al proiectului, personal. Tudorel Toader constata, în primul rând, că nu se susține urgența OUG, potrivit Constituției, printr-o simplă declarație în preambulul proiectului prin care se arată că „vizează interesul general public”. Cu trimitere la articole de lege, fostul ministru explica ministrului de Finanțe viciile de neconstituționalitate prin faptul că pune situațiile particulare, ale companiilor în discuție, în același act normativ.

Concret, referitor la Loterie, Toader spunea că „este necesară completarea normelor cu modalitățile în care deținerea directă sau indirectă a capitalului social de către stat se poate manifesta” și că „norma juridică este neclară în actuala redactare”. În documentul ministrului se semnalau mai multe neclarități ale proiectului de OUG, se arată că „această intervenție (în Statutul companiei-n.r.) creează insecuritate și instabilitate juridică”. Observațiile făcute de ministrul Justiției de atunci se întind pe opt pagini, dar, în proiectul de lege, nu s-a făcut nicio modificare.

28 de companii pleacă de la stat

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, publicat de Ministerul Finanţelor la începutul lunii martie, acţiunile deţinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al FSDI, reprezentând un aport în natură în valoare de 10,112 miliarde de lei. Capitalul social total al FSDI, iniţial, este stabilit la 19,112 miliarde de lei și este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei, provenit din venituri din privatizare și din aport în natură, reprezentat de pachetele de acţiuni nominative în valoare 10,112 miliarde de lei, deţinute de stat la cei 28 de operatori economici. Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de supraveghere și un Directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, desemnaţi de Adunarea generală a acţionarilor în urma unui proces de selecţie, cu un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit.

