Loredana Groza s-a despărțit de soțul ei. Anunțul a fost făcut de tatăl artistei. „Nu o interesează unde e”

Loredana Groza a renunțat să mai poarte verigheta în urmă cu mai mulți ani. În urma acestei dezicii, au apărut zvonuri că artista ar fi divorțat de Andrei Boncea. Aceste idei au fost alimentate și de faptul că cei doi nu s-au mai afișat public împreună. Loredana a fost foarte discretă în ceea ce privește viața ei personală și nu a vorbit niciodată despre o posibilă despărțite de tatăl fiicel sale, Elena.

Vasile Groza, tatăl vedetei, este un scriitor cunoscut care și-a făcut debutul în acest domeniu printr-o carte inspirată de nașterea fiicei sale. El a spus care este adevărul din căsnicia cântăreței. Vasile a dezvăluit că Loredana nu este interesată de fostul ei soț și că nici nu știe unde se află acesta. „Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, a spus tatăl Loredanei.

Loredana Groza nu are nicio operație estetică

Vasile Groza a mai adăugat că fiica sa nu are nicio operație estetică, conform spuselor altor persoane din showbiz-ul românesc. Tatăl artistei a subliniat că Loredana are aceeași constituție ca mama ei. Mama Loredanei a murit la vârsta de 83 de ani, dar părea mult mai tânără. Vasile a continuat prin a spune că fiica sa are tot ce îi trebuie pentru a fi apreciată, iar „unele femei sunt invidioase” pe ea.

Tatăl juratei de la „X Factor” și-a amintit de întâmplare amuzantă, care dovedește cât de greu este să fi o persoană cunoscută. Vasile a mers cu trenul alături de Loredana la Timișoara, unde aceasta urma să aibă un concert. Cei doi au stat într-o cușetă, dar cineva a reușit să o vadă printr-o perdea. În minutele următoare o mulțime de oameni s-au adunat în acel loc.

„A urmat un întreg pelerinaj pe culoar, de nu mai încăpeau. A deschis unul ușa, mi-a zis că vrea să o vadă pe Loredana. Eram și eu tânăr, ea avea vreo 18 ani. Am mers cu ea în deplasări și măritată fiind. Dacă mânca un măr, trebuia să se acopere cu o hârtie, se uitau și cum mestecă. Celebritatea e grea. E ca o povară. Te duci la aeroport, nu poți face nimic că te vede lumea”.

Loredana a fost un copil cuminte

Loredana a devenit cunoscută încă de la vârsta de 18 ani. Tatăl artistei a dezvăluit că fiica sa a avut mereu un comportament frumos și nu i-a creat niciodată probleme. „Putea fi hăituită și dănțuită de toți golanii, dar ea mereu a avut măsurile ei. Nu a fost nevoie să intervin vreodată, să-i spun ceva”, a mai spus părintele cântăreței.

Vedeta de la Antena 1 a fost mereu foarte apropiată de familia sa și a încercat mereu să își ajute părinții. „Nu mai ai curajul să mai bagi cartea în tipografie, e groaznic de scump. Am patru cărți, conținutul e gata. Seturile pe care le-am făcut acum costă 16.800, e mult. Ajutorul trebuie diversificat. Câteodată îți trebuie pentru ceva mai consistent, de exemplu pentru un aparat auditiv. Copiii te ajută, dar nu poți abuza. Și ei au cheltuielile lor. Loredana are 15 instrumentiști în formație, iar pe lângă și personalul tehnic. Sunt cheltuieli care nu știi dacă acoperă venitul”, a mai spus tatăl artistei pentru Cancan.ro.