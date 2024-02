Loredana Groza, de nerecunoscut. Fotografie rară cu artista în tinerețe

Loredana Groza și-a început cariera la vârsta de 16 ani. În anul 1986, ea a participat pentru prima oară la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, unde a câștigat marele premiu, fiind atunci cea mai tânără participantă și câștigătoare din istoria Festivalului. De aici, cariera ei a înflorit, iar aceasta s-a făcut remarcată atât pe scena muzicală, cât și în lumea cinematografiei.

Fotografie rară cu Loredana Groza

În anul 1995, cântăreața juca în filmul Asfalt Tango, iar acum aceasta le-a arătat fanilor săi, de pe Instagram, o fotografie de pe platourile de filmare. Internauții au recunoscut-o cu greu pe artistă. Mulți au declarat că se vede cu ochiul liber că Loredana Groza și-a făcut o mulțime de operații estetice. Alții i-au spus că arăta mai bine atunci.

Loredana Groza spune că n-are operații estetice

În urmă cu câteva luni, artista a declarat că nu are operații estetice și că arată bine datorită sportului, alimentației și meditației. Ea a mai spus că bunătatea și pasiunea îi face pe oameni mai frumoși.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

Nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi.

Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect”, declara Loredana Groza.

Nu dă socoteală nimănui

Artista a mai spus că nu trebuie să dea socoteală nimănui și că fanii ei o cunosc foarte bine. Ea a mai spus că nu are silicoane și nici acid în buze, așa cum s-a zvobit. Aceasta a reamintit că a fost interzisă pe post din cauza buzelor ei groase.

„Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei. Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul «Din a doua cădere a Constantinopolului». Nu existau silicoane pe atunci. Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy”, a menționat artista în urmă cu mai mult timp.