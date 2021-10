FOTO EXCLUSIV. Loredana Groza a mințit când a spus că nu are operații estetice? Imagini incredibil de reale cu celebra artistă

Ei bine, Loredana Groza chiar nu are operații estetice, iar asta se poate observa cu ochiul liber în cele mai recente imagini cu ea, realizate în exclusivitatea de Evenimentul Zilei. Fotoreporterii EVZ au întâlnit-o în momentul în care se întâlnea cu o prietenă pentru a merge împreună la cumpătăruri.

Proaspăt trezită din somn, cu un outffit lejer, compus dintr-un trening, un tricou larg și papuci cu șosete, Loredana păstra trend-urile actuale din modă, însă nu aduce în niciun fel cu imaginea pe care o promovează pe site-urile de socializare. Fără pic de machiaj, cu părul necoafat, un pic somnoroasă, Loredana a lăsat să i se vadă adevărata față.

La cei 51 de ani, trebuie totuși să recunoaștem că nu își arată adevărata vârstă și se poate spune că arată mai bine decât în tinerețe, fără să-și micșoreze sânii și să-i ridice sau să-și dea volum buzelor, așa cum s-a speculat în ultimii ani.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana la Antena1.

Chiar dacă nu are niciun motiv să nu-și asume vârsta și trecerea timpului, Loredana pare că își dorește enorm să se prezinte în fața fanilor cu o cu totul altă imagine. Ce-i drept este o dovadă de respect față de cei care i-au urmărit cariera și îi ascultă muzica, de a se prezenta în fața lor cu o imagine impecabilă.

Cu toate acestea, mulți au considerat că ultimele fotografii pe care le-a postat pe Instagram ( cum este cea de mai sus) sunt exagerat de mult “lucrate“ în Photoshop, au o sumedenie de filtre și ajutări ale fizionomiei feței, încât, la cea mai mică comparație, se vede că este o diferență enormă între virtual și realitate.

„Cu toții ne transformăm. O femeie trebuie să fie frumoasă acum, nu trăim din amintiri. Viața e cea mai frumoasă acum, e un dar pentru fiecare dintre noi și încerc să-mi aduc aminte mereu asta când trec printr-o situație negativă. E absolut magic că sunt aici”, a mai spus artista, care susține că pune mare preț pe îngrijirea zilnică, pe sport, are un regim alimentar echilibrat, dar are grijă și de sufletul ei prin meditație și gânduri pozitive”, a mai spus Loredan Groza atunci când a fost întrebată dacă are sau nu tot soiul de operații estetice.