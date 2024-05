Sport Loredana Groza, amintiri despre Generația de Aur. Nu-l poate uita pe Răducioiu







Loredana Groza și-a făcut apariția pe stadionul Arcul de Triumf, marți, acolo unde membrii Generației de Aur se antrenează pentru meciului de adio ce va avea loc pe 25 mai.

Pe teren, artista i-a surprins pe Gică Popescu, Florin Prunea, Florin Răducioiu, Miodrag Belodedici și Marius Lăcătuș. Aceștia se aflau deja în arenă când artista a sosit. Cântăreața a deschis momentul cu o mică interpretare, ulterior făcând și câteva dezvăluiri despre membrii Generației de Aur.

Loredana Groza, întâlnire cu membrii Generației de Aur

„Te-aștept ca și când, numai Generația de Aur ar fi pe pământ! Mai presus de măriri, de căderi, de măriri, de cuvânt!”, au fost versurile cu care cântăreața a intrat pe teren.

Ulterior, aceasta s-a arătat emoționată de întâlnirea cu marii fotbaliști ai României, declarând că ea este o microbistă convinsă.

„Este o întâlnire emoționantă, profundă. Se fac 30 ani de la Campionatul Mondial din SUA. Eu am o legătură aparte cu echipa națională. Sunt microbistă, am crescut în atmosfera aceasta, iar în 1990 am participat la primul meu Campionat Mondial, în Italia.

Am fost pe stadionul din Napoli, unde România a jucat cu Argentina. I-am văzut pe Hagi și Maradona, niște momente fantastice pentru mine”, a mărturisit Loredana Groza.

În continuare, aceasta a spus că speră să se ridice la înălțimea eroilor din fotbalul românesc, fiind primul artist român care va concerta pe Arena Națională la meci.

De altfel, Loredana Groza a spus că e o onoare pentru ea să fie în mijlocul Generației de Aur, având în vedere că la partida de pe 25 mai vor veni suporteri din toată lumea pentru a-i vedea pe fotbaliști.

Cântăreața, amintiri cu marii fotbaliști ai României

Totodată, artista i-a descris pe membrii Generației de Aur ca fiind foarte disciplinați și cuminți, amintindu-și de un moment ce a avut loc înainte de 1990.

„Înainte de 1990, echipa națională obișnuia să facă pregătire la mare, iar eu eram cazată în același hotel cu jucătorii. Făceam spectacole pe litoral. Țin minte că Răducioiu stătea deasupra mea. La cameră mă refer, să nu se înțeleagă altceva!

Erau foarte disciplinați, foarte cuminți, chiar dacă plaja era la câțiva pași de ei”, a mai spus Loredana Groza, potrivit gsp.ro.