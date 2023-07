Loredana Groza a făcut furori la ultimul concert. Bărbații au invitat-o la o pizza

Loredana Groza (53 de ani) a făcut ravagii la ultimul său concert, care a avut loc în Slobozia. Artista a purtat o ținută la fel de spectaculoasă ca la festivalul Neversea, iar bărbații nu s-au m-ai abținut și au invitat-o la o pizza.

Vedeta a purtat o salopetă aproape transparentă și a postat mai multe poze sexy pe rețetele de socializare. Ea le-a mulțumit fanilor din Slobozia pentru momentele de neuitat. „Mulțumesc publicului prezent!! Ați fost senzație!!!! Ne-am conectat și am trăit momente de neuitat împreună! Voi reveni și cu imagini din show, alături de banda mea”, scria Loredana, pe internet.

Atât fanii care au fost la concert, cât și cei care au văzut-o pe Internet, i-au făcut o mulțime de complimente și au întrebat-o dacă își dorește să iasă în oraș la o pizza.

„Ai fost fenomenală, ca o zeiță”/ „Când mai ai drum la Slobozia, te rog să mă anunți, îți fac o ședință foto și după mergem să păpăm o pizza”/ „V-am zis eu că Slobozia e micul Paris!!!”/ „A fost un show de excepție!”/ „Superbă! Minunată!”/ „Mulțumim frumos! Ați fost și sunteți minunată!”/ „Oui oui mademoiselle, ce prezență! Mi-ați făcut ziua mai frumoasă” / „Ai fost senzațională, mulțumim pentru o seară de excepție” / „Wooow. Mereu surprinzătoare bravo LORY” / „Ce frumoasa ești”/, au fost doar câteva dintre sutele de comentarii de apreciere pe care le-a primit Loredana Groza din partea fanilor ei, pe Instagram.

Cum se menține Loredana Groza

În urmă cu ceva vreme, Loredana Groza le-a transmis „cârcotașilor” că nu are operații estetice și că are un ritual de frumusețe foarte simplu, mai exact sport, mâncare sănătoasă și meditație.

„Nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște, știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă și meditație.

Aceasta este practica ta zilnică, deci trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a spus artista.