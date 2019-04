„Acum regret!” Loredana Chivu și secretul vieții ei. Ce studii are la bază

Loredana Chivu a dezvăluit care sunt studiile pe care le-a urmat. Din câte se pare, aceasta ar fi urmat cursurile unui liceu economic, dar și ale unei facultăți de Drept.





Un nou cuplu a apărut în peisajul showbiz-ului. Loredana Chivu și fostul concurent de la „Puterea dragostei”, Mădălin None, au format un cuplu. Tânărul a fost cel mai dorit burlac din emisiune, dar nu a reușit să își găsească pe nimeni acolo. Din câte se pare, Mădălin a avut mai mult noroc după emisiune, informează Cancan.

Blondina și None au fost fotografiați într-un club din Capitală, iar imaginile tandre cu ei vorbesc de la sine, conform Cancan. Loredana era îmbrăcată într-o salopetă mulată, care îi scotea în evidență formele voluptoase.

„De-a lungul timpului am învăţat ce mă face pe mine fericită şi împlinită. E mai bine să-ţi ţii viaţa personală pentru tine, pentru că sunt oameni care mă plac, sunt oameni care nu mă plac şi oamenii rău au de obicei tendinţa să strice. Am ajuns la vârsta la care nu-mi mai doresc să stârnesc vreo invidie. A fost o greşeală din partea mea, o greşeală din care am învăţat. Învăţ din greşeli şi iau cu mine doar partea bună a lucrurilor. Atâta timp cât eu sunt fericită şi împlinită, restul nu mai contează. Trebuie să ştim să apreciem clipele de fericire pe care le trăim, să le trăim cu intensitate.”, spunea Loredana Chivu.

Deși se vorbește mai mult despre aspectul fizic al vedetei și despre ravagiile pe care le face în rândul bărbaților, ea a făcut câteva mărturisiri despre traseul școlar pe care l-a avut. Ea a spus totul în cadrul emisiunii „Necenzurat”, de la Antena Stars.

„Am făcut un liceu economic. Am început Facultatea de Drept, la Sibiu, dar n-am terminat-o, deci nu pot să mă laud cu ea. Acum regret că nu m-am ţinut mai mult de şcoală, dar asta e. O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe.”, a declarat Loredana Chivu.

