Laura Petrescu, pe numele de scenă Lora, trece prin clipe de coșmar după ce acum două zile trupul mamei sale a cedat în fața cancerului, scrie Cancan.

Ionuț Ghenu, logodnicul acesteia, este cel care se află acum în dreapta artistei și o ajută să treacă peste pierderea suferită.

Recent, el a făcut un gest de iubire în văzul tuturor, făcând publică o poză cu Lora. Dar nu acesta este gestul de iubire, ci cuvintele scrise ca descriere la această poză: „The most powerful lioness in the world! This is my queen Lora!” (Cea mai puternică leoaică din lume! Aceasta este Regina mea, Lora!).

Lora a izbucnit în plâns când a citit gândurile pozitive pe care i le-a transmis în mod public și mulți dintre oameni au avut lacrimi în ochi când au văzut felul în care Ionuț Ghenu o încurajează pe logodnica lui.

