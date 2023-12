Lora și Ionuț Ghenu, probleme înainte de nuntă. Artista a vorbit despre marele necaz

Lora și Ionuț Ghenu sunt împreună de opt ani, iar în viitorul apropiat vor face nunta. Cu toate că nu văd viața unul fără celălalt, cei doi parteneri se confruntă dese ori cu tensiuni în cuplu. Artista a mărturisit care sunt motivele pentru care ajung să se certe des.

Lora, certuri dese cu soțul ei

Anul viitor îndrăgita artistă și partenerul ei de viață își vor unii destinele. Cei doi au o relație de lungă durată bazată pe încredere, respect și dragoste. Chiar dacă pe dinafară întrunesc imaginea cuplului perfect, se pare că problemele nu îi ocolesc. Lora și Ionuț Ghenu se confruntă deseori cu certuri în cuplu.

Ca în fiecare relație plină de iubire și pasiune, micile dispute nu lipsesc. Lora și iubitul ei nu fac excepție de la această regulă. Artista a spus de la ce pornesc tensiunile între ea și viitorul soț.

Parteneri și pe plan profesional

Cântăreața și partenerul ei de viață sunt împreună atât pe plan amoros, cât și în viața profesională. Ionuț Ghenu se implică în cariera viitoarei lui soții, oferindu-i tot sprijinul moral de care are nevoie. Mai mult, acesta se ocupă și de multe aspecte administrative ce țin de activitatea artistei.

Dacă pe plan personal se înțeleg de minune, Lora susține că toate certurile dintre ei pornesc de la activitatea profesională. Cei doi parteneri au viziuni diferite legate de planul muzical, iar din acest motiv ajung deseori la dispute.

„Ne-am maturizat, după opt ani de relație am început să rezolvăm mai repede micile certuri pentru că ne cunoaștem foarte bine și de obicei sunt pe planul carierei pentru că lucrăm împreună și e normal să avem negocieri mai dure. ”, a spus vedeta.

Dincolo de aceste certuri, Lora recunoaște că partenerul ei de viață are grijă de bunul mers al activității ei, fiind atent la toate aspectele ce țin de partea administrativă.

„Mă ferește de foarte multe țepe, ceea ce e important, dar eu nu le consider țepe în momentul în care se întâmplă aceste propuneri, și am învățat să ascult de el pentru că intuiția lui funcționează foarte bine și are o minte sclipitoare”, a declarat ea.



Lora și Ionuț Gheneu, pregătiți de marele pas

Îndrăgită artistă și iubitul ei vor ajunge la altar în anul 2024. Cei doi nu se află la prima tentativă de a face nunta. În trecut planurile legate de mare pas le-au fost spulberate de o serie de impedimente.

„Am planificat anul, doar anul l-am stabilit. Nu vă entuziasmați prea tare, pentru că ne-am luat teren de casă și stăm și ne gândim când vom începe construcția. Ne dorim în 2024 să ne căsătorim, am pus dorința asta în Univers.”, a spus vedeta.

Lora este decisă să poarte două ținute în ziua nunții.