Balconul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, de unde Nicolae Ceaușescu s-a adresat mulțimii pe 21 decembrie 1989, continuă să atragă atenția la aproape patru decenii de la Revoluția Română. Scriitorul franco-algerian Kamel Daoud a vizitat Bucureștiul și a remarcat contrastul dintre dimensiunile reduse ale balconului și importanța istorică a momentului în care liderul comunist a pierdut controlul asupra mulțimii.

Într-o cronică publicată de revista franceză „Le Point”, autorul evocă episodul care a marcat începutul sfârșitului pentru regimul Ceaușescu. Locul din Piața Revoluției, asociat cu unul dintre cele mai importante momente ale istoriei recente a României, devine punctul de plecare al unei reflecții despre putere, frică și prăbușirea dictaturilor.

Pe 21 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a ieșit la balconul fostului sediu al Comitetului Central pentru a susține un discurs menit să calmeze populația și să reafirme autoritatea regimului. Manifestația fusese organizată pentru a demonstra susținerea de care liderul comunist s-ar fi bucurat în rândul populației.

Lucrurile au luat însă o întorsătură neașteptată. Din mulțime au început să se audă proteste și strigăte, iar Ceaușescu a fost vizibil surprins de evoluția evenimentelor. Obișnuit cu manifestații atent organizate și cu o audiență care îi urma indicațiile, liderul comunist a încercat să restabilească ordinea.

Momentul a devenit una dintre imaginile emblematice ale Revoluției. Pentru Kamel Daoud, episodul ilustrează clipa în care un conducător care părea să dețină controlul absolut descoperă că supunerea oamenilor nu mai poate fi garantată.

Prăbușirea regimului s-a produs într-un interval foarte scurt. Pe 22 decembrie 1989, Nicolae și Elena Ceaușescu au părăsit sediul Comitetului Central cu elicopterul, în timp ce protestele se extindeau, iar autoritățile pierdeau controlul asupra Capitalei.

Cei doi au fost capturați ulterior, judecați de un tribunal militar și executați pe 25 decembrie 1989.

Kamel Daoud pune episodul din România în legătură cu alte momente în care dictatori au ajuns să se confrunte cu propriul sfârșit politic. În acest context, scriitorul îi evocă pe Saddam Hussein și Muammar Gaddafi, ale căror destine au fost, la rândul lor, marcate de prăbușirea regimurilor pe care le conduceau.

În timpul vizitei sale, scriitorul a observat și contrastul dintre balconul relativ modest din Piața Revoluției și proiectele monumentale construite sau dezvoltate în perioada comunistă.

Palatul Parlamentului, cunoscut anterior drept Casa Poporului, marile bulevarde și transformările urbanistice care au schimbat centrul Bucureștiului reprezintă, în perspectiva autorului, urme vizibile ale ambițiilor arhitecturale ale regimului Ceaușescu.

Imaginea Capitalei este completată de clădiri istorice, blocuri degradate și construcții monumentale care reflectă perioade diferite ale evoluției orașului. Acest amestec urban evidențiază schimbările profunde prin care a trecut Bucureștiul în ultimele decenii.

Cronica lui Kamel Daoud depășește rememorarea evenimentelor din decembrie 1989 și atinge și câteva dintre temele care definesc dezbaterile actuale din România. Autorul face referire la ascensiunea curentelor suveraniste, la diferențele economice dintre regiuni și la persistența corupției în spațiul public.