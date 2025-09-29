Locuitorii din Otopeni au lansat o petiție pentru a afla cine poluează apele din Nordul Capitalei

Locuitorii din Otopeni au inițiat o petiție publică pentru a afla cine poluează apele din nordul Capitalei, vizând autoritățile și operatorii responsabili de deversări. Documentul, adresat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Gărzii Naționale de Mediu și altor instituții, solicită instalarea obligatorie a panourilor informative la gurile de deversare, astfel încât cetățenii să poată identifica rapid operatorii și autorizațiile aferente.

Petiția a fost inițiată de Grupul Civic Otopeni Verde, pe fondul deversărilor ilegale și al lipsei de transparență din partea autorităților.

„Astăzi, nici cetățenii și nici autoritățile nu pot identifica rapid cine poluează, pe baza cărei autorizații și cu ce responsabilități. Această lipsă de transparență face ca problemele să rămână nerezolvate”, se arată în petiție.

Soluția propusă constă în panouri informative care să conțină numele beneficiarului deversării, numărul autorizației, sursa apei, debitele estimate și datele de contact pentru sesizări. Se recomandă, de asemenea, un cod unic de identificare și coordonate de geolocație. Măsurile ar urma să fie obligatorii începând cu 1 ianuarie 2026, cu un cadru normativ adoptat până la finalul anului.

Dosarul de corupție al primarului Silviu Constantin Gheorghe a fost blocat aproape trei ani în camera preliminară pentru abuz în serviciu și prejudiciu de peste șapte milioane de euro. Cauza este legată de lucrări de canalizare neefectuate și de o stație de epurare nefinalizată, care au facilitat deversările ilegale.

În ciuda acuzațiilor, primarul Gheorghe a câștigat al optulea mandat consecutiv în vara anului 2024, cu 53% din voturi. Curtea de Apel București a validat dosarul DNA, iar Tribunalul București urmează să verifice sechestrul pus pe averea edilului. Primăria Otopeni s-a constituit parte civilă, însă valoarea prejudiciului nu a fost încă precizată oficial.

Datele oficiale arată că principalele surse care poluează sunt stațiile de epurare nefinalizate și deversările ilegale în Râul Pasărea, afectând inclusiv costurile facturilor de apă-canal pentru locuitori.

Petiția vizează atât canalele de desecare ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (ANIF), cât și cursurile și acumulările administrate de Apele Române, insistând pe transparență pentru a permite monitorizarea efectivă a poluărilor.