Lloyd Austin, internat din nou. Șeful Pentagonului și-a delegat atribuțiile

Lloyd Austin, secretarul american al Apărării, a fost internat în spital, pentru a doua oară de la începutul anului. Dacă în trecut a ținut ascunsă prima internare, de această dată, oficialul american a anunțat oficial. El a dat relații despre problemele sale de sănătate.

Pentagonul a anunțat într-un comunicat de presă că secretarul Apărării și-a delegat atribuțiile după noua internare. Locul îi va fi ținut de adjuncta sa, relatează AFP. Lloyd Austin a fost dus la o unitate militară de la periferia Washingtonului. Acesta a reclamat „o problemă urgentă la vezica urinară”, conform purtătorului de cuvânt al Departamentului Apărării, Pat Ryder.

Potrivit spuselor sale, situaţia a fost adusă la cunoştinţa Casei Albe şi Congresului. Lloyd Austin primeşte în continuare tratament. Cu câteva ore mai devreme, Pentagonul anunţase că Austin „a mers la spital cu sistemele de comunicaţii clasificate şi neclasificate necesare” pentru a-şi îndeplini atribuţiile.

La începutul anului, Lloyd Austin, care a fost diagnosticat cu cancer de prostată, a suferit o intervenție chirurgicală. Internarea și operația s-au făcut în cel mai mare secret. Nimeni, nici măcar Casa Albă nu a fost informată cu privire la această situație. Decizia sa a stârnit dispute și controverse în spațiul public american.

Ulterior, în cadrul unei conferinţe de presă, pe 1 februarie, secretarul Apărării şi-a cerut scuze pentru că a ţinut secret că suferă de cancer.

„A fost o greşeală”, a recunoscut secretarul Apărării în cadrul acestui briefing de presă, precizând că recuperarea sa „va dura ceva timp”. Lloyd Austin a spus că și-a cerut scuze „direct” preşedintelui Biden. Iar acesta din urmă a răspuns „înţelegător”.

U.S. Secretary of Defense, Lloyd Austin has now been Admitted into the Critical Care Unit at Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland following a Set of Tests and Evaluations during his Visit earlier today which his Doctors decided needed Supportive Care… pic.twitter.com/8iWY2xCrEB

— OSINTdefender (@sentdefender) February 12, 2024