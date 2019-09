La 40 de ani, Liviu Guță a declarat război kilogramelor în plus. La scurt timp după ce a început această luptă, el a ajuns să cântărească 87 de kilograme de la 118.

Invitat în platoul unei emisiuni, Liviu a fost surprins când i s-a arătat diferența dintre jeanșii pe care îi avea pe el și unii pe care îi purta în urmă cu mai bine de două luni.

În cadrul interviului, acesta a dezvăluit că a renunțat la pâine și produse cu mult zahăr, dar și ce alimente mănâncă acum.

„Am știut să îmi folosesc mai mult mintea – sunt un cântăreț, apar. Mă simțeam foarte obosit, mă simțeam anapoda… și m-am gândit că cel mai bine pentru mine e să fac schimbarea. Vreau să ajung la 80 de kilograme.

Țin dieta unui nutriționist cubanez. Am mâncat: două ouă fierte, un grapefruit și ceai verde. La prânz… Două fierte, o portocală și o bucățică de carne pui la grătar. Am exclus pâinea și zahărul din alimentație. Am început acum două luni și o săptămână și am slăbit 31 de kilograme chiar. Am 87 acum și vreau să ajung la 80”, a declarat artistul.

Manelistul a mărturisit că a primit încurajări și din partea familiei în lupta împotriva kilogramelor în plus și că își dorește să înceapă mișcarea.

„Nu fac sport deloc, urmează să îmi fac abonament la sală”, a mai spus Liviu Guță, potrivit cancan .

