Ziua marii confruntări. Se duc în fieful lui Dragnea! Acțiunea „Vine iepurașul!” le-a încurcat planurile

„E timpul teleormănenilor!”-așa sună invitația lansată de liberali pentru evenimentul de lansare a candidaților la alegerile europarlamentare în Alexandria, care are loc azi, de la ora 11.30. Mitingul liberalilor are loc pe fondul unor tensiuni, după ce autoritățile locale din Alexandria au refuzat să autorizeze organizarea evenimentului în locul cerut de PNL, platoul din fața Casei de Cultură.





Președintele PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu, îl acuza pe primarul din Alexandria că a dat o hotărâre de consiliu, exact cu o săptămână în urmă, prin care se interzic manifestațiile publice pe perioada acțiunii „Vine Iepurașul”. „Această măsură aberantă a consiliului local al Primăriei Alexandria e o încălcare flagrantă a dreptului la libera exprimare și o batjocură la adresa democrației. Evenimentele pascale au fost inventate pe loc, din rațiuni pur politice. Considerăm că acțiunea abuzivă a liderilor PSD Teleorman arată slugărnicia în fața lui Liviu Dragnea care, cel mai probabil, a ordonat direct interdicția de a se organiza mitingul PNL”, declara Pîrvulescu.

Prin urmare mitingul liberalilor are loc pe strada Vedea nr 17 din Alexandria.

Pe de altă parte, vineri, la Slatina, liderul PNL Ludovic Orban a vorbit despre faptul că PSD „fură primari”. În Dolj există cei mai mulți edili care s-au coalizat cu social-democrații. „Sunt șapte primari în total, din 31 pe care îi are PNL. Am solicitat prefectului județului să-i demită din funcție. Pe de altă parte, dați-mi voie să vă mai spun ceva, că din 2014, ca urmare a OUG 55, PSD a luat aproape 500 de primari, umblând Dragnea precum Moș Crăciun, în spinare cu unul două proiecte din bani publici dați ca mită pentru acești primari, și cu toate că au luat aproape 500 de primari, i-am bătut de i-am zobit. În turul doi, diferența între Iohannis și Ponta a fost de aproape 10 procente. Nici măcar primarii aceia care trecuseră la PSD și care au fost cei mai plini de zel în a susține candidatura lui Ponta, nu au putut să oprească dezastrul PSD. Și de data asta o să ne mai ia probabil 2,3, primari, ici pe colo, nu vor reuși să ne oprească din acțiunea noastră, din tăvălugul pe care l-am pornit și care va duce la înfrângerea drastică a PSD”, a declarat Orban. Acesta a adăugat că a transmis un mesaj către toți primarii și i-a avertizat despre tehnicile la care recurge PSD care „pune presiune asupra primarilor, îi momește, îi aduce în situații extrem de dificile și îi pune în stare de dependență”.

În Teleorman, PNL nu are probleme doar cu PSD. Potrivit vicepreședintele ALDE Teleorman, Virgiliu Cocoșilă, șase primari liberali sunt pregătiți să treacă în tabăra liberal-democraților. Potrivit legii, ei nu pot demisiona deoarece își pierd funcția, însă vor face pasul înaintea alegerilor. „O să vedem niște mișcări de trupe, de primari, în speță. Sunt primari care au simțit și știu că nu vor mai fi agreați pentru următoarele alegeri de partidele lor, și o să vedeți că or să fie mișcări de trupe. Or să meargă de la partidul în care nu mai sunt agreați la un alt partid. Ei nu pot să demisioneze pentru că își vor pierde mandatul. Dar o să se vadă din votul obținut pe fiecare localitate”, a declarat liderul ALDE Teleorman

