Liviu Dragnea, reacție DURĂ în Parlament. „CEX nu e instrumentul lui Iohannis sau al lui Pahonțu”

În plenul Parlamentului, președintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat joi că nu se va opune ca Marian Neacșu și Adrian Țuțuianu care au fost excluși din partid la ultima ședintă a CEx să conteste la Comisia de Etică această decizie.





”Oricând am fost deschis să discut cu orice membru din partid. Am citit documentele adoptate, am luat act de ele. Dacă în următorul CExN cineva va dori să reluăm discuția despre asta, nu o să mă opun. Am văzut niște poziții adoptate în CEX, care în deplină cunoștință de cauză și nivel de determinare au adoptat niște voturi. Înțeleg că se încep niște demersuri de contestare, ajung la Comisia de Etică, nimeni nu e oprit să facă ceva. Nimeni nu e oprit să se opună excluderii.

Cu tot respectul pentru colegii mei, i-am rugat să nu mai amenințe celelalte organizații din țară. Le-am dat un sfat prietenesc.”, a spus Dragnea.

De asemenea Liviu Dragnea a mai spus că Adrian Țuțuianu este deranjat de faptul că Alexandru Oprea, fost președinte al CJ Dâmbovița, ar fi amenințat pe acei primari din județ care sunt de partea lui. În acest context, președintele PSD a făcut apel la toți primarii și parlamentarii să nu părăsească PSD.

”Nu știu despre aceste demersuri. Pe domnul Oprea îl știu de la domnul Țuțuianu, despre care îmi zicea că e de mare valoare și de mare încredere, înainte de a-l pune președinte al CJ. Dacă face amenințări, cel mai bine ar fi să facă plângeri penale. Îi rog pe toți colegii mei, primari din Dâmbovița, Ialomița, membri de partid, să nu uite că am spus că sprijinim obiectivele acestui partid. Așa cum CEX a validat propunerea, mai mult sau mai puțin democratică, pentru a fi ras fostul președinte al CJ, tot la fel e normal ca fiecare să respecte și deciziile CEX. Nu poți să ceri ca doar deciziile tale să fie respectate, să jignești un întreg partid, iar apoi să ameninți cu demisia. Eu sper ca niciun primar sau parlamentar să nu părăsească acest partid.

În același timp, PSD e un partid mare și stabil. Am mai făcut Congres și am întrebat Congresul. Nu poți să supui la vot ce nu e trecut în statut. Am făcut și un miting. Am întrebat și în CEX și s-a supus la vot. PSD nu e un partid de maimuțe, CEX nu e instrumentul lui Iohannis sau al lui Pahonțu.”, a declarat Liviu Dragnea.

