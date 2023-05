Liviu Dragnea: nopțile la închisoare erau de coșmar. Relația cu Irina Tănase era una normală, se cunoșteau chiar foarte bine

Pentru cine crede că închisoarea din România este un pension, se înșeală amarnic. Liviu Dragnea a spus că un om este condamnat la închisoare, prin privare de libertate, nu la boală sau la umilință.

Prezent la o emisiune de televiziune, Liviu Dragnea a povestit despre viața la închisoare și despre coșmarul din timpul nopților.

”Urât, urât. Paturi suprapuse, camere înguste, o ușă cu gratii, după ușa cu gratii o ușă metalică, gratii la fereastră. Teoretic ziua mai auzi o vorbă, mai ai șansa câteodată să vezi așa o rază de soare. Noaptea nu vezi nimic și nu auzi nimic. Mai auzi niște urlete, niște gemete, plânsete, mă rog. Eu nu m-am considerat niciodată un om slab și am depășit astea, dar indiferent cât de tare ești sunt momente în care nu cedezi, dar mai cazi în melancolie. Auzi ceva, vezi ceva, îți aduci aminte de ceva”, a mai spus Liviu Dragnea.

Nu s-a gândit niciodată la sinucidere

Pentru Liviu Dragnea, extazul și agonia, chiar au existat. A condus România, dintr-o poziție prin care le controla pe toate, inclusiv premierul, Guvernul sau un banal director de regie.

După condamnarea dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, Liviu Dragnea a mers la închisoare, unde, dintr-o dată nu mai era un ”cineva”.

”Eu, când primesc vești de astea foarte rele, foarte grele, nu mă panichez. Sunt calm. Este automat, subconștientă asta. Am fost așa până când am ajuns în celulă. Prima și a doua noapte au fost cele mai rele. Primele două zile și primele două nopți”, a mai povestit Liviu Dragnea.

Despre sinucidere, fostul politician a relatat că nu s-a gândit niciodată la așa ceva. Chiar dacă viața în spatele gratiilor a fost una grea, Dragnea s-a gândit în permanență la copiii lui.

”Le-aș fi făcut atât de mult rău copiilor mei, încât acesta e motivul pentru care nici nu m-am gândit la așa ceva, nici vorbă! Primele zile acolo sunt îngrozitoare. Indiferent ce ai fost. Faptul că ți se ia soarele, faptul că vezi gratii, zăbrele, îți dă un sentiment îngrozitor”, a mai spus Dragnea.

Divorțul de fosta soție

În urma că mai mulți ani, vestea că Liviu Dragnea a divorțat, a venit ca un trăznet peste toată România. De atunci, fostul politician nu a vorbit niciodată, până acum, despre acest moment.

El afirmă că fosta lui soție, Bombonica Prodana, era făcută dintr-un alt ”aluat” și a nu a rezistat tensiunii publice la care era supusă.

”Nu e făcută dintr-un aluat dur, atunci au fost niște ani urâți, eram hăituit, urmărit, cercetat, telefoane ascultate, și ale mele și ale copiilor. Greu de imaginat. Și nici nu am chef să explic. A cedat, pur și simplu. Și i-am respectat decizia. Când mi s-a propus să merg prefect, în decembrie 1996 și am zis că da, ea a plâns foarte mult. Și a zis că pasul ăsta, într-un final, nu o să ne facă bine. Ceea ce s-a dovedit a fi adevărat. Nu pot să am regrete și nu vreau a discut despre … E o femeie pe care am respectat-o și o respect, fosta mea soție, mama copiilor mei”, a mai dezvăluit Liviu Dragnea.

Relația cu Irina Tănase

După divorț, Dragnea a avut o relație de lungă durată, cu Irina Tănase, care chiar l-a așteptat până a ieșit din închisoare, după care totul s-a destrămat la fel de repede.

Irina Tănase și Bombonica Prodana se cunoșteau bine, iar Liviu Dragnea a ținut să risipească zvonurile legate de faptul că fosta lui soție nu a fost prezentă la nunta fiului.

”Pur și simplu, nu a putut să vină pentru că nu s-a simțit bine. Atunci a trecut printr-o perioadă nebună, nu s-a simțit bine. Cu Irina am fost de multe ori la Alexandria, am făcut Paștele împreună, am făcut aniversări împreună acolo, cu copiii și fosta soție”, a mai spus Dragnea, citat de wowbiz.