La ultimul cuvânt în fața judecătorilor, Liviu Dragnea a ținut să dea câteva replici punctuale procurorului DNA care a explicat judecătorilor că fostul lider PSD trebuie să rămână după gratii.

„Am crezut și încă mai cred că un om nu poate fi condamnat decât de o instanță constituită legal. Știu că s-a spus în presa că vreau a ies cu orice preț de la închisoare. Puteam plăti un preț, dar nu am a vrut. Cred că și eu am dreptul la un proces echitabil ca orice om”,a spus Dragnea.

Avocații lui Liviu Dragnea au invocat joi la Curtea de Apel București excepția nelegalei compuneri a completului de judecată.

Concret, spun aceștia,dosarul ar fi fost repartizat unui complet de judecători de contestații, în vreme ce el ar fi trebuit repartizat unui complet care judecă apeluri.

Procurorul DNA s-a opus, explicând că se poate face contestație în cazul procesului de fond ce are la bază o contestație la executare.

„Invocă excepția nelegalei compuneri a acestei instanțe. E o instanță de contestație și nu una de apel. Nu s-au respectat regulile repartizării aleatorii. Dacă era bifat coeficientul de indexare a apelului în loc de contestație cauza ajungea la un complet de apel legal format. S-a trecut peste principala calificare făcută de noi, respectiv că în mare parte e apel și în subsidiar contestație. Calificați această acțiune că apel și trimiteți la repartizare aleatorie din nou”, a afirmat avocatul Corneliu Popescu.

„Calea de atac nu putea fi catalogată nicicum drept contestație și cerem admiterea excepției”, a precizat și avocata Flavia Teodosiu.

„Considerăm că e corectă calificarea căii de atac. Vorbim de o subspecie a contestației la executare. Respingeti excepțiile acestuia”, a replicat reprezentantul DNA.

„Doamna presedinte. Sunt o persoana privata de libertate si nu privativa de libertate, asa cum l-am auzit pe domnul procuror ca a spus in fata dumneavoastra. A doua remarca e ca am auzit ca dumnealui considera un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului. Asta arata a mentalitate ca a unui ministru de trista amintire care spunea ca in Romania drepturile reprezinta un moft”, a mai spus Dragnea.

Procesul a rămas joi în pronunțare. Liviu Dragnea a depus în 10 iunie un apel după ce contestația sa la executarea pedepsei de 3 ani și 6 luni a fost respinsă, potrivit libertatea.ro