Decizia luată de Liviu Dragnea ar avea legătură cu hotărârea conducerii Penitenciarului Rahova, unde este încarcerat,de a-i lua drepul la muncă.

Fostului lider PSD i s-a interzis dreptul la muncă în penitenciar ca pedeapsă pentru interviul difuzat în această săptămână.

„In continuare i se pune pumnul in gura, nu i s-a dat voie sa vorbeasca, acum i s-a luat dreptul la munca si m-a rugat sa transmit public ca daca nu vor reveni asupra acestui abuz va intra in refuz de mancare”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

„Sa stiti ca Realitatea PLUS este scoasa din grila in momentul in care este difuzat interviul cu Liviu Dragnea in penitenciar. Restrictioneaza accesul la Realitatea Plus pentru ca detinutii sa nu vada interviul”, a adăugat aceasta.

„Uite, sunt pe la garaj la Rahova, mai o sudură, mai o reparație”. „Sunt bine, m-am tăiat la o mână, m-am reparat”, a spus Liviu Dragnea în interviu.

Înainte ca interviul să fie difuzat, Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că nu a autorizat acordarea vreunui interviu de fostul președinte PSD.

Mai mult de atât, ANP a precizat că nu a autorizat niciun interviu sau vizită de la declanșarea pandemiei și până în prezent.

Numai că, pentru a putea ieși în presă, Dragnea s-a prevalat de dreptul său de deținut la discuții pe skype.

După acordarea interviului, ANP a anunțat că a cerut să fie verificate condițiile în care i-a fost acordat acest „drept” deținutului Dragnea.

Și acordarea dreptului la discuție și restricția de a mai munci sunt acordate sau restricționate exclusiv de penitenciarul Rahova, unde este deținut Liviu Dragnea și unde, potrivit specializării sale profesionale, Dragnea lucrează la garajul închisorii.

Liviu Dragnea, a fost încarcerat, în mai 2019, pentru trei ani și șase luni în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman.