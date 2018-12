Liviu Dragnea încearcă asaltul final la Klaus Iohannis. Acordul tacit de încetare a focului între Palate s-a încheiat

Eforturile premierului Viorica Dăncilă de a aduce pacea între Palate au avut tot atâta succes cât au câștigătoarele Miss Univers care luptă pentru binele planetei. Atacul furibund, de duminică seara, al liderului PSD, Liviu Dragnea, la Klaus Iohannis a stârnit din nou avalanșa, iar lupta politică s-a radicalizat la un nivel fără precedent. Șeful social- democraților a cerut punerea președintelui sub acuzația de înaltă trădare.





Liviu Dragnea a făcut, în fața membrilor Consiliulu Național, într-un discurs transmis în direct, un rechizitoriu dur la adresa președintelui Klaus Iohannis. L-a acuzat că a repetat de foarte multe ori că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene și că a fost de partea europarlamentarilor care au votat Rezoluția împotriva României. „Deasupra acestor cetățeni români europarlamentari se află Iohannis, care spune că România nu este pregătită să preia conducerea rotativă a UE. Acesta este un act de trădare națională”, a afirmat Dragnea. Liderul PSD i-a indicat imediat și pe cei care urmează să se ocupe de asta. „Domnule Drăghici, împreună cu domnul Iordache, și cu sprijinul domnului Toader, vă rog ca după Anul Nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Iohannis”, a cerut liderul socialdemocrat.

Se pregătesc de executare

Mircea Drăghici, trezorierul PSD și nominalizat la funcția de ministru al Transporturilor, nu a comentat sarcinile trasate de Liviu Dragnea.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a reacționat încă de duminică seara, când a spus că se ocupă de plângerea penală care conține motivele pentru care președintele Iohannis este acuzat de înaltă trădare. Deputatul nu a precizat data când va fi gata documentul. „Motivele vor fi cuprinse în sesizare și când va fi gata vă vom anunța”, a declarat Iordache.

Ministrul Tudorel Toader spune că, în calitate de specialist, va superviza textul atunci când acesta va fi scris. „Dânșii, dacă vor fi, vor fi autorii sesizării în conținut și în formă. Eventual, dacă mă întreabă, eu îmi voi spune părerea la momentul respectiv. Dar fiți de acord că nu pot sămi spun părerea pe un document pe care nu l-am văzut”, a declarat, ieri, ministrul Justiției.

Nu este o premieră

Intenția PSD de a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis nu reprezintă o premieră. În 5 august, Dragnea declara că exista un document pregătit, dar că „nu dorește să se ajungă chiar până acolo”. Atunci, chiar înainte de mitingul din 10 august, președintele era acuzat că incită la schimbarea Guvernului prin alte mijloace decât cele parlamentare.

„Există acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am știut că îl lucrează. Nu este finalizat și nu s-a ajuns la o discuție finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu despre asta, dar opinia mea este că sunt multe acțiuni care pot îmbrăca forma trădării, dacă ne uităm cu atenție pe Codul Penal și pe definiția articolului respectiv. Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt acțiuni care au adus deserviciu României, economic, strategic. Întrebi guvernul dacă mai are bani de pensii și salarii. Când pui o astfel de întrebare toate piețele reacționează. Poate influența cursul leu-euro”, declara atunci Liviu Dragnea. Liderul PSD mai era supărat pe șeful statului că țipă la telefon când vorbește cu premierul Viorica Dăncilă și că i-a reproșat acesteia vizita în Israel.

Liberalii spun că trădarea este o diversiune

Senatoarea Alina Gorghiu susţine că demersul PSD este o diversiune. „Mi se pare o diversiune. Tonul acesta antieuropean şi antidemocratic, folosit de majoritatea parlamentară PSD-ALDE îmi arată că problema politică centrală este legiferarea acestei amnistii şi graţieri, iar atacurile la adresa preşedintelui Klaus Iohannis trebuie privite strict ca o diversiune”, a spus Gorghiu. Senatoarea a adăugat că nu crede că se va ajunge aici, la punerea sub acuzare, dar dacă va fi cazul se bucură că nu se fac judecăți în Parlament.

„Competenţa de judecată pe o asemenea sesizare aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, deci ne-a ferit Constituţia de judecăţi în Parlament, din punctul acesta de vedere. Parlamentul în plenul său, repet, cu două treimi, ceea ce Dragnea nu a avut nici la momentul la care a intrat în Parlament cu tot cu ALDE, apăi acum. Parlamentul doar poate hotărî punerea sub acuzare a preşedintelui”, a explicat Alina Gorghiu.

