Codrin Ștefănescu l-a vizitat recent pe Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD care în prezent execută o pedeapsă în penitenciarul Rahova. Starea în care l-a găsit pe acesta l-a indignat și l-a determinat să publice un anunț disperat! Acesta susține că Liviu Dragnea este tratat ca un deținut politic, fiind sancționat pentru că și-a exercitat dreptul la opinie.

„Anunț pentru membrii, simpatizanții și sustinătorii PSD! Astăzi am fost in vizită la Liviu Dragnea! Liderul nostru uitat de Ciolacu și echipa sa de academisti SRI, provizoriu aflați la conducerea partidului. Pe care și l-ar dori putrezit in închisoare și niciodată liber. Liviu mi-a spus că este pedepsit după interviul dat in presă! Singurul caz după Revoluția din Decembrie 89! I-au interzis dreptul la muncā, îl țin forțat în camerā, i-au interzis dreptul la pachete, vizite și interviuri în media!”, a anunțat pe Facebook, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu.

„Deși sunt cereri imense in acest sens! Chiar și dreptul său la sănătate este refuzat, amânat, tergiversat. Trebuie să se opereze la coloană, are dureri imense și asteaptă să i se permitā asta! E un om puternic, nu plânge, nu urlă! Dar ceea ce i se intâmplă este inadmisibil! Sistemul este înfricoșat de el, știm asta! Dar unui patriot nu trebuie să i se încalce toate drepturile, doar pentru cā PSD și opinia publică tac complice! Sunt mulți oameni curajoși care vor lua poziție in sensul acesta! Eu sunt unul! Am vrut să vă informez ca să știți situația reală! Sunt sigur că avocații săi vor prezenta situația asta intr-o conferintă de presă in zilele următoare. Fiți alături de el! Are nevoie, deși nu o cere!, mai afirmă Codrin Ștefănescu.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni în dosarul angajărilor ilegale de la Teleorman, iar interviul pe care l-a dat la Realitatea TV a fost puternic mediatizat, fiind folosit dreptul la comunicare audio-video din închisoare pentru a-l înregistra.

Postarea a declanșat o avalanță de comentarii, peste 1.000, pe care le puteți găsi aici.