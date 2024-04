Sport Europa League. Liverpool a eșuat pe propriul teren cu Atalanta (0-3)







Liverpool a fost spulberată pe propriul teren de Atalanta Bergamo, în sferturile de finală ale Europa League. Italienii au luat, astfel, un avans important pentru semifinalele competiției.

Atalanta Bergamo a făcut un pas mare spre semifinalele Europa League la fotbal. Echipa s-a impus, surprinzător, pe Anfield, cu scorul 3-0, în prima manşă a sferturilor de finală. Este prima înfrângere suferită de „cormorani” acasă după 14 luni.

Liverpool la un pas de eliminare

Gianluca Scamacca a reuşit o dublă pentru italieni, în minutele 38 și 61. Iar croatul Mario Pasalic a închis tabela de scor în minutul 83. Meciul retur, între Atalanta și Liverpool se va disputa săptămâna viitoare, pe 18 aprilie.

Meciul a fost spectaculos, cu un ritm alert și cu ocazii de gol la ambele porți. Rând pe rând, au ratat Pasalic, Nunez sau Elliot. Surpriza a venit pe finalul primei reprize, în minutul 38. Atalanta a dat lovitura prin atacantul Gianluca Scamacca (25 de ani) care l-a învins pe Kelleher cu un șut de la 12 metri.

Liverpool a revenit după pauză și a pus presiune pe italieni. Atalanta a reușit să reziste atacurilor conduse de Salah, Diaz, Szoboszlai și Robertson. Mai mult, tot oaspeții au dat lovitura prin același Scamacca. Italianul a mai marcat o dată, în minutul 60, cu un șut de la marginea careului mic.

Pe final, liverpool a avut ghinion, arbitrii anulând un gol înscris de Salah, pentru ofsaid (78). Atalanta a închis scorul, însă, pe un contraatac finalizat de Pasalic. Croatul a trimis mingea în poartă, din 7 metri, după ce Kelleher a respins șutul lui Ederson. Meciul s-a terminat 3-0, iar italienii visează la semifinale.

Alte rezultate în Europa League

Pe lângă înfrângerea surprinzătoare a lui Liverpool, în Europa League s-au mai jucat și alte meciuri ale etapei.

Derby-ul italian al etapei s-a disputat între AC Milan - AS Roma. Partida s-a încheiat u victoria la limită a formaţiei „giallorossa”, așa cum mai este cunoscută AS Roma, scor 1-0, pe San Siro. Golul victoriei a fost reuşit de fundaşul Gianluca Mancini încă din minutul 17. Același fotbalist a marcat și în victoria cu Lazio (1-0), din Serie A. De menționat că AS Roma a fost finalista Europa League și anul trecut.

Într-un alt meci, Bayer Leverkusen a obţinut o victorie importantă, 2-0 cu West Ham United, deţinătoarea trofeului Europa Conference League. Este a doua echipă britanică, după Liverpool rămasă în competiție. Germanii au reușit să se impună în ultimele zece minute. Echipa antrenată de Xabi Alonso a marcat prin rezervele Jonas Hofmann (83) şi Victor Boniface (90+1). Bayer a ajuns la 42 de meciuri consecutive fără înfrângere.

În alt meci, Benfica a dispus cu 2-1 de Olympique Marseille. Pentru „vulturi” au marcat Rafa Silva (16) şi Angel Di Maria (52). Gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (67) a readus speranţa în rândul echipei oaspete.

Liverpool mai primește o lovitură

Ruben Amorim, antrenorul lui Sporting Lisabona, a comentat speculațiile pe tema unui eventual transfer în Premier League. El a fost dat ca succesor al lui Jurgen Klopp la Liverpool din sezonul viitor. Antrenorul susține că nu știe nimic despre negocierile cu un club din Premier League, cu atât mai puțin de un acord încheiat cu conducerea lui Liverpool.

„Nu m-am întâlnit cu cei de la Liverpool și nu există niciun acord, nu este nimic adevărat. Sunt antrenorul lui Sporting, vreau să câștig aici trofee și nu am discutat cu niciun club. E ultima oară când ies în public ca să mai vorbesc despre viitorul meu”, a declarat Ruben Amorim.

Antrenorul are clauză de reziliere a angajamentului său, scadent în 2026, de 29 de milioane de euro. Despre el s-a speculat că ar fi ajuns la o înțelegere pentru un contract cu Liverpool până în 2027.