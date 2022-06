LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 98. Civilii din Mariupol își dau hainele la schimb pentru mâncare. Rușii au aruncat în aer podurile de peste Inhuleț

UPDATE 11: Datoria publică a Rusiei a atins un maxim istoric în primul trimestru al anului 2022, a informat Banca Centrală a Rusiei, potrivit Agenției Naționale de Presă.

„Chiar înainte de declanşarea crizei (generată de sancţiunile impuse pentru războiul declanşat în Ucraina), piaţa creditelor personale a atins cel mai înalt nivel de îndatorare a populaţiei la nivel macro de la începutul consemnăriilor, adică 10,6% din venitul disponibil al populaţiei, faţă de 10,2% în aceeaşi perioadă a anului 2021. (…)

În martie şi aprilie s-a înregistrat o creştere semnificativă a ponderii creditelor de consum pentru care nu a fost înregistrată următoarea plată, de la 5,3% la 7,5%, indicând o potenţială creştere a creditelor neperformante în viitor”, se arată în raportul Băncii Centrale din Rusia.

UPDATE 10: Volodimir Zelenski a declarat că ocuparea teritoriilor de către Forțele Armate ale Ucrainei nu ar trebui să conducă la moartea oamenilor.

În același timp, șeful statului a subliniat că principala circumstanță în chestiunea dezocupării teritoriilor Ucrainei va fi păstrarea oamenilor în viață.

Anterior, oficialii ruși au anunțat că armata rusă și-a propus să ajungă la granița regiunilor Donețk și Luhansk până la sfârșitul lunii iunie 2022.

UPDATE 9: Luptele continuă în sudul Ucrainei. Forțele armate ale Ucrainei au lansat o contraofensivă în unele zone, dar ocupanții au încercat să reziste și au aruncat în aer poduri peste râul Inhuleț în apropiere de Davidiv Brid și Velika Oleksandrivka, regiunea Herson.

Acesta este și modul în care a fost atacat recent orașul Mikolaiv.

Comandamentul Operațional „Sud” a precizat că luptele continuă pe linia de contact, iar inamicul caută modalități de a zădărnici contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei. Rușii folosesc în mod activ artileria autopropulsată Pion. Astfel de arme lovesc la o distanță mare, dar cu o precizie scăzută. În acest fel, ocupanții pot ataca orașul, vizând periferiile.

UPDATE 8: Construcții defensive îndepărtate din centrul Odessa. Demontarea se efectuează pentru a schimba formatul de apărare a orașului, precum și pentru a restabili infrastructura, astfel încât Odesa să se poată dezvolta în condiții de război și să umple bugetul Ucrainei, a declarat primarul Gennadi Trukhanov.

UPDATE 7: Următoarele săptămâni ale războiului din Ucraina vor fi decisive, a spus generalul american Mark Milley.

Bătălia pentru Donbas ar trebui să decidă modul în care se va încheia faza activă a conflictului armat: o victorie sigură a uneia dintre părți sau o tranziție la o confruntare pozițională.

UPDATE 6: În Mariupol sunt atât de mulți morți încât oamenii trebuie să sape tranșee pentru ei, relatează jurnalistul Denis Kazanski. Iată cum arată o secțiune a cimitirului din orașul-port ocupat de ruși!

A new section of the cemetery in #Mariupol, where dead citizens are buried. There are so many dead that they have to dig trenches for them, reports journalist Denis Kazansky. pic.twitter.com/6X4YnkUW4Z

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2022