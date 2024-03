Live Text. Ciolacu: Deciziile Ucrainei și R. Moldova despre Simion, întemeiate! PSD și PNL nu îl susțin pe Piedone

În această seară Marcel Ciolacu face declarații despre candidații la europarlamentare, precum și pentru Primăria Capitalei.

Invitat la Digi24 în această seară, Marcel Ciolacu a vorbit despre coaliția PSD – PNL precum și despre candidații pe care va urma să îi votăm la alegerile din 9 iunie.

„E o coaliție făcută într-un context complicat, cu război la graniță, care s-ar putea transforma într-o alianță politică și electorală, pentru că am decis să avem liste comune”, spune Marcel Ciolacu despre alianța PSD – PNL.

După cum a declarat la începutul lunii martie, Ciolacu își pregătește deja terenul pentru alianța politică europeană. Acesta a convenit cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, să adopte o poziție comună în cadrul familiilor politice europene din care fac parte, PES și PPE, în ceea ce privește poziționarea României în viitoarele structuri europene.

„Încercăm să creăm un coridor sanitar, toate familiile europene - PES și PPE - pentru extremism”.

„Mă bucur de abordarea pe care a avut-o Gabriela Firea. Gabriela Firea nu m-a atacat și nu m-a jignit niciodată. Nu cred că a luptat suficient pentru candidatura mea. Are dreptate. E cea mai bună candidată a PSD pentru funcția de primar general, decizia în schimb, o luam în interiorul coaliției. Dacă decidem că avem un candidat comun va fi altă persoană nu domnul Burduja, doamna Gabriela Firea și nici domnul Piedone”.

Liderii PSD și PNL au decis să propună un candidat comun pentru Primăria Capitalei. Un nume vehiculat deja de câteva săptămâni este cel al lui Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. Lucru confirmat în duminică seară de Marcel Ciolacu:

„După emisiune o să stabilesc cu dl Ciucă când vom avea coaliția, mâine sau poimâine. Cu toții avem măsurătorile pentru a lua o decizie. În marea majoritate a județeleor sunt candidaturi separate, e posibil să avem și la București candidaturi separate. Majoritățile vor fi făcute de PSD și PNL. Au fost discuții despre domnul profesor Florescu, și eu și dl Ciucă. Este persoana îndreptățită să își arate viziune despre București. Domnul Cătălin Cârstoiu? Este un manager foarte bun, este o persoană luată în considerare în acest moment ca și candidat comun. Nu am luat o decizie. Într-o zi sau două această decizie va fi luată”.

Republica Moldova este acum un stat funcțional. Dar dacă este așa, este cu implicarea României. Mulți oameni de acolo au cetățenie română. Republica Moldova are și multe minorități - și România are 18 - aceasta e istoria”.

„Nu am avut nicio informație despre Roșia Montană. Eu nu am vorbit cu avocații, nici n-aș fi avut voie să vorbesc cu ei. Au fost angajați de Ministerul Finanțelor. Am vorbit cu ministrul Finanțelor, cu guvernatorul BNR, cu șefii celor mai importante bănci europene - era vorba de 6,7 miliarde de dolari, România ar fi fost într-o situație dificilă. Dacă eu sunt jucător pe bursă... Poate în viața următoare!”