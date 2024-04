International Litoralul Albaniei, în vizorul turiștilor. Stațiunea Borsh, puține opțiuni de cazare și nu foarte bune







Stațiunea Borsh de pe litoralul Albaniei a început să fie una dintre cele mai căutate de turiști. Doar că opțiunile de cazare sunt destul de puține și nu tocmai pe placul oamenilor. Unul dintre hotelurile cu cele mai multe recenzii este Sole Luna Hotel. Dacă majoritatea turiștilor sunt mulțumiți, alții spun că nu este tocmai satisfăcător.

”Singurul lucru bun al locului este curățenia relativă. Cu toate acestea, este mult prea scump pentru calitatea serviciilor pe care le oferă. Micul dejun este ok, dar nu grozav - există puține opțiuni și este prea rece. Camera are aer condiționat prost proiectat din cauza spațiului.

Hotelurile din Stațiunea Borsh criticate pentru mâncare

Dar cel mai enervant lucru este că nu poți folosi plaja nici măcar pentru o oră în plus odată ce faci check-out!! Plătești 90 de euro pe noapte și dacă vrei o oră în plus la plajă trebuie să plătești PREȚUL TOTAL. Per total, nu merita banii!” a scris un turist. Vila Florika Hotel este un alt hotel din stațiunea Borsh.

”Pe scurt, camera era un pericol pentru sănătate din punct de vedere al căldurii. Și a trebuit să petrec până la miezul nopții la psicină, alături de copii pentru a evita camera. Patul era tare ca o scândură. Camera în sine este spațioasă pentru trei patru persoane, o mică chicinetă fără pahare din care să bei apă sau ustensile. Piscina este mică și neîntreținută, apa are un aspect lăptos.

”Cel mai rău sejur pe care l-am avut”

Chelnerii încearcă din greu și sunt foarte politicoși, dar nu țin minte comenzile. Gătitul lasă și mult de dorit, pastele au fost prea puțin fierte și saturate de usturoi”, a explicat un turist albanez.

Un alt hotel din aceiași stațiune este Fitimi. Există păreri pro și contra, cele contra par să fie totuși tranșante. ”Cel mai rău sejur pe care l-am avut... Mic dejun groaznic, cine și servicii groaznice. Singurul avantaj este apropierea de plajă”, a povestit un turist.