Lista astro(logilor)nomilor corecți și cinstiți. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 19 martie s-au născut: David Livingstone, Wyatt Earp, Bruce Willis, Ursula Andress, Maria Vetsera, Dinu Lipatti, Eugenia Moldoveanu, Dan Barbillian.

Pe 19 martie, sunt Sfinții Hrisant, Daria și Ilaria. Nimic în ”Kalendar”, însă, probabil, acum foarte multe mii de ani, strămoșii noștri, poate cei dinaintea dacilor, se pregăteau pentru Anul Nou, care era de echinocțiul de primăvară.

Din curierul de Bruxelles:

Un raport recent analizează consecințele pandemiei Covid-19 asupra sectorului muzical în mai multe state: Argentina, Brazilia, Canada, Costa Rica, Finlanda, Franța, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Kenya, Țările de Jos, Spania, Regatul Unit, Statele Unite, Zimbabwe. Sunt evaluate restricțiile guvernamentale impuse sectorului muzical și se ajunge la concuzia că, primul sector care a suferit restricții guvernamentale, artele spectacolului, va fi și ultimul care va își va putea relua activitatea normală.

În majoritatea țărilor, toate sectoarele muzicale au fost afectate (producție, concerte, spectacole, distribuție, exploatare, audiovizual, difuzare). Numai streamingul a putut menține un anumit nivel de activitate.

În Franța, după restricții severe ca urmare a efectului „yoyo” al protocolului de sănătate, locațiile de spectacol au fost închise în cele din urmă, pe 30 octombrie. Singurele activități care au continuat au fost înregistrările, repetițiile și sesiunile de streaming în direct în studiouri, concertele cu publicul fiind interzise.

În Germania, toate spectacolele au fost oprite în aprilie 2020. În ceea ce privește teatrele de operă și principalele teatre, în funcție de orașe sau landuri, a existat o ușoară reluare în septembrie și octombrie (cu maximum 37 de muzicieni pe scenă și un public limitat la 500 de persoane în auditoriile cu până la 1.500 de locuri). În cele din urmă, s-a decis închiderea tuturor locurilor de spectacol în noiembrie. Cu toate acestea, orchestrele radio continuă să funcționeze normal pentru înregistrări de studio, cu un număr redus de muzicieni. Situația rămâne diferită în țară, ca urmare a autonomiei landurilor; de exemplu, în regiunea Frankfurt, nici repetițiile și nici spectacolele nu sunt autorizate până la Paște.

În Finlanda, criza sănătății a fost bine controlată de la început și s-au menținut concertele autorizate cu public restrâns, dar închiderea totală a instituțiilor de spectacol a intervenit pe 20 dcembrie 2020.

Spania este țara în care restricțiile impuse sectorului cultural sunt în prezent cele mai ușoare. Cu toate acestea, ele diferă de la o comunitate autonomă la alta. De exemplu, baruri, restaurante, săli de concerte și teatre sunt deschise în Madrid, în timp ce în Barcelona și în majoritatea CCAA-urilor, unitățile culturale sunt închise. La Madrid, Orchestrei Naționale Spaniole i-a fost oferită o formulă constând din două concerte cu durata de 1¼ ore fără pauză seara, făcând posibilă menținerea activității artistice. Numărul de muzicieni pe scenă și dimensiunea publicului sunt reduse cu 25%.

În Italia, toate instituțiile culturale, teatrele și teatrele de operă sunt închise și nu se desfășoară nicio activitate artistică (înregistrări, difuzare) în incinta spațiilor clasice.

În Marea Britanie, după o redeschidere redusă a instituțiilor culturale pentru sezonul estival (distanțare fizică, 30% din veniturile obișnuite din bilete), acum se aplică un mecanism similar cu cel al versiunii franceze: înregistrările profesionale , repetițiile și difuzarea fiind permise în studiouri, cinematografe, săli de concerte și în exterior. Barurile, puburile și restaurantele sunt deschise doar pentru mâncare, iar muzica live nu este permisă.

Statele Unite suferă restricții care variază de la un stat la altul. În general, deoarece nu este posibil să se programeze concerte cu publicul, sunt autorizate doar înregistrări și sesiuni de streaming. În unele state, spectacolele cu participarea a 100 de persoane (în săli cu o capacitate de 1.000 de locuri) au avut loc în urmă cu câteva luni, înainte ca numărul cazurilor Covid-19 să devină prea mare. Pe scenă, numărul muzicienilor permiși a fost între 30 și 40, dar reunirea muzicienilor pentru a repeta sau înregistra devine din ce în ce mai complicată, dacă nu chiar imposibilă.

În Canada, criza sănătății s-a agravat, în special în provinciile British Columbia, Ontario, Alberta și Quebec. Țara se confruntă cu o situație devastatoare în ceea ce privește sectorul muzical: toate spațiile culturale sunt închise, iar înregistrările profesionale sunt, în general, sub formă de streaming home studio, cu excepția unor provincii în care artiștii pot juca pe scenă cu o limită maximă de 10 persoane.

În Argentina, nivelul de activitate variază de la o regiune la alta: unele provincii funcționează aproape normal, în timp ce altele sunt complet închise. Majoritatea muzicienilor nu lucrează deloc sau doar pe o jumătate de normă. În provincia Cordoba, dimensiunea maximă autorizată a publicului este de aproximativ 50% din normal, dar scade la 30% în alte provincii. Majoritatea unităților culturale sunt închise. Unele rămân parțial deschise, cu o capacitate de 500 până la 1.000 de persoane.

În Brazilia, teatre, baruri și alte locuri de spectacol sunt închise. Evenimentele artistice naționale și internaționale sunt fie amânate, fie anulate, inclusiv Carnavalul de la Rio, reprezentând o pierdere economică semnificativă pentru țară.

În Japonia, guvernul a declarat starea de urgență pe 8 ianuarie, după o creștere semnificativă a numărului de persoane infectate la sfârșitul anului 2020. Ieșirea din casă este acum limitată, iar restaurantele trebuie să închidă la ora 20, limitând posibilitatea de a susține concerte sau spectacole pentru public. La sfârșitul lunii ianuarie, existau doar 300 de cazuri de Covid-19 la 100.000 de locuitori, dar în urma depistării a 700 de cazuri noi în Tokyo, unele concerte au fost amânate sau anulate. Sălile de concerte și teatrele sunt în general deschise, dar anumite unități au fost închise prin decizii ale guvernului local.

În Kenya sunt restricții de circulație de la 22:00 la 4:00. Cluburile și unitățile culturale sunt închise, iar spectacolele rare au loc doar în weekend, ceea ce reduce drastic posibilitatea de locuri de muncă.

În toate aceste țări, măsurile, nu tocmai inteligente, cauzate de pandemia a forțat majoritatea muzicienilor și instituțiilor muzicale să renunțe la evenimentele care găzduiesc publicul în favoarea streamingului de concerte pe platforme digitale. Înregistrările și difuzarea sunt în creștere treptată (Zoom, YouTube, Instagram live …), în special pentru orchestrele simfonice de top care propun vânzarea de bilete online, dar aceasta este departe de a fi regula. Recurgerea la platforme digitale ridică numeroase îngrijorări, inclusiv remunerarea muzicienilor, inegalitățile dintre artiști ca urmare a decalajului digital, costurile de acces la studiourile de înregistrare și viabilitatea incertă a modelului, care nu s-a dovedit a fi de interes pentru public, în timp ce necesită mijloace semnificative de producție.

Ce cutie a Pandorei am deschis? Bună întrebare! Urmare repetatelor mele declarații cum că numai răspund la corespondență, volumul ei s-a micșorat considerabil, la câteva emailuri pe zi, cum este bine și folositor. Până ieri. Ieri am primit, iarăși, un sac de corespondență, să fie câteva sute de emailuri. Când o să public lista astrologilor onești, această întrebare revine în multe forme. Pe cine recomad dintre astrologi, altă întrebare des repetată. Când (nu dacă) o să dau consultații, de ce numai apar la televizor, când o să fac o școală de astrologie și cât ar costa un curs etc etc.

În Occident, din cauza incertitudinii distopiei sanitare și a viitorului în ceață, cererea de consultanță astrologică a crescut exponențial. Mai mult, câteva sute, dacă nu mai mult de o mie de astronomi din toată lumea s-au făcut astrologi. Observatoarele unde lucrau s-au închis din motive economice produse de măsurile greșite cauzate de virusul Wuhan. Acești astro(logi)nomi sunt persoane pregătite superior, majoritatea cu doctorate în astronomie, astrofizică, sau matematică, unii dintre ei savanți în toată puterea cuvântului.

Vreo sută dintre ei, îmi place să spun cei mai bine pregătiți, cadre universitare, au făcut ce au făcut și au ajuns în camera Dimineții Astrologilor. Pe care au transformat-o în Dimineața Astronomilor. Vedeți, domniile voastre, acești astro(logi)nomi știu să organizeze ceva, să facă o guildă. Rigurozitatea științifică, lucrul în echipă, obișnuința comunicărilor și a simpozioanelor, etc au făcut ca noii-veniți să formeze un corp omogen și care cooperează, se înțeleg foarte bine între ei.

Primăvara Astro(logiei)nomiei, de care pomeneam ieri, este inițiativa lor. Acești savanți vor să se delimiteze de astrologii de rând. Care, să fim drepți, au multe păcate. Dacă o să facă o listă cu astrolgii onești, probabil că o să se treacă acolo toți cei o mie de astronomi. Și, poate, ultimul pe listă, cu voia domniilor voastre și amărâtul de pustnic cu opt căței. Sunt prea exotic!

Listele, această știință sumeriană, nu sunt preocuparea mea. Nici nu știu și probabil nici nu aș avea pe cine să trec pe listă. Să nu uitați că nu am televizor și radio și că sunt un pustnic în rodaj. Un pustnic nu se duce la televiziune și așa vă răspund la altă întrebare. Cât despre consultații astrologice și nu numai, poate că la un moment dat, să mai întineresc puțin, o să deschid un alt cabinet de astrologie, real, sau, mai curând virtual, pe net. Am avut un cabinet real, acum 20 de ani, lângă Primăria Capitalei. Un spațiu luminos, cu multe cărți și obiecte frumoase. Pe acolo au trecut toți cei care contau pe atunci. Unii au înțeles, alții, nu!

Cu siguranță o să continui, permanent, nu în campanie, alfabetizarea astrologică. Am scris nenumărate articole pe această temă și intenția mea este să continui cu această acțiune de popularizare a astrologiei.

După cum o să continui mereu să vă spun că există speranță, avem mereu o nouă șansă, doar mâine este o altă zi!

HOROSCOP 19 martie 2021

BERBEC Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, aproape infernal, la acest început gotic de primăvară Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. După aproape… câteva zile de viaţă trepidantă bateriile tale se consumă, ca în desenele animate. Aşa că din flacără te transformi în… flăcăruie şi cam pâlpâi, tăbărând la propriu şi la figurat pe capul celor care pot să te suporte.

TAUR Gânduri de primăvară te bântuie astăzi. Ziua de 19 martie, este cam neplacută. Adică este de-a dreptul neplăcută, ce să mai ne ascundem după cuvinte pompoase. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă înaintea echinocțiului. Limitează-te doar la activităţile curente, discută doar cu oameni cunoscuţi, de la care ştii la ce să te aştepţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici.

GEMENI Eşti pe cale să culegi roadele unui aranjament pe care l-ai plănuit de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti, să mai dai dovadă de isteţime şi elocvenţă. Te simţi aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa ţii nasul pe sus. O veste îţi va face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

RAC Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Cauţi în toate direcţiile, te concentrezi cât poţi, dar soluţia problemelor cu care te confrunţi este încă departe. Încearcă mereu, schimbă metoda, pentru că pierzi când nu mai încerci! Este o zi a atenţiei mărite pentru că stelele arată posibile pierderi de bani şi de relatii, de prietenii chiar. În perioada zilei de astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung.

LEU Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică poți profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Crezi că cineva nu te evaluează corect şi ai dreptate. Motivul este invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu ea. Păstrează-ţi calmul. Până la urmă vor recunoaşte că, tu, Leul, eşti cel mai tare! Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea.

FECIOARĂ Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la interpretări. Reuşita este aproape sigură, condiţile sunt răbdarea şi discreţia! Ziua de astăzi este o zi de legătură. Pentru că face legătura dintre două module, între pregătire şi desfăşurare, între plan şi acţiune, intre mental şi material. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.

BALANŢĂ Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Eşti tentat să cheltuieşti mai mult, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilitaţi emoţionale trecatoare. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt unele probleme in familie – dar o atitudine ferma, dar şi uşor comica rezolvă situatia.

SCORPION Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Astăzi reuşeşti să descurajezi potenţialii ostili printr-un calm periculos şi un zâmbet veninos. Ai dreptate să fii gata de luptă, viaţa nu este un parc de distracţii, dar parcă exagerezi… De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nicio neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Lumea trece printr-o configuraţie malefică din cauza distopiei sanitare care provoaca, prin rezonanţă, sau Dumnezeu ştie cum (ştie cu siguranţă!) şi mai mult haos in comunicare si sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale!

SĂGETĂTOR Toţi oamenii fac plăcere, unii prin prezenţa lor, alţii prin absenţă, spune o vorbă din antică Romă. Încearcă, astăzi, să fii cumpătat şi politicos. Sunt favorizate numai activităţile de rutină. Ziua de astăzi aduce ceva nou în viaţa ta – este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi. Sunt mai multe aspecte malefice generale, dar cred ca se referă la evenimente sociale şi la relaţiile dintre oameni – care sunt prost aspectate. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare.

CAPRICORN Zgârcenia care te încearcă astăzi este păguboasă pe termen lung. Ce câştigi prin tandreţe şi iscusinţă, pierzi din cauză că eşti zgârie-brânză! Fii generos, sigur, numai cu cine merită! Poate fi chiar o perioadă plicticoasă şi capricioasa de primăvară capricioasă, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru sfârşitul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare… Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice.

VĂRSĂTOR Dimineaţa e favorabilă lucrurilor importante. Ziua incepe bine şi creezi optimism în jurul tau şi de aceea eşti bine primit. E o zi favorabila, profită! Nu specula, însă, nimic financiar. Totusi, este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, NU câştigă! Impresia generală a horoscopului tău tranzitat este de reaşezare si regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” – păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare. Ai incredere!

PEŞTI Dacă este ziua ta, aniversarea îţi aduce nostalgii, doar tu ştii de ce! Prietenii şi familia îţi spun că arăţi mai tânar ca niciodată şi că poţi concura la orice show tv. Tu simţi altceva… Astăzi, 19 martie, este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. În principal din cauza aspectelor lui Saturn – dar Neptun, protectorul zodiei tale, din fericire este în domiciliu în zodia ta, chiar dacă nu este aspectat. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor discuții sau prin reprogramarea unor evenimente.