Liryo Candles, o afacere care s-a născut din prietenie. Povestea magazinului de lumânări parfumate 100% naturale

A venit sezonul parfumurilor dulci și deserturilor aromate. Mirosurile de mandarine, portocale și de prăjituri proaspăt scoase din cuptor ne permit să retrăim amintiri frumoase și să ne bucurăm din plin de venirea sărbătorilor. Din păcate, mulți dintre noi nu avem timp să gătim în această perioadă agitată. Totuși, dacă vrei să-ți învălui casa în mirosuri de turtă dulce, anason și scorțisoară, fără să fie nevoie să gătești, Liryo Candles sunt soluția ideală. Acestea sunt lumânări parfumate cu design și miros de prăjiturele!

Ana Maria Negut și Roxana Margutoiu, fondatoarele magazinului online Liryo Candles, sunt două fete curajoase și creative, care au demarat un business din pasiune. Lumânările Liryo Candles sunt 100% naturale și fabricate manual, chiar de mâinile celor două antreprenoare.

Povestea afacerii Liryo Candles

Povestea afacerii a început dintr-o joacă. În 2022, Ana Maria și Roxana au decis să le ofere prietenilor lor niște cadouri mai speciale de Crăciun. Au dat frâu liber creativității lor și au fabricat împreună câteva lumânări din ceară naturală de soia, pe care le-au oferit apoi în dar. Feedback-ul prietenilor lor a fost atât de bun și ei au fost atât de impresionați, încât fetele s-au decis să pornească o afacere.

„Eu sunt o iubitoare înrăită a parfumurilor puternice. Nici o lumânare pe care mi-am cumpărat-o nu mi s-a părut suficient de puternică. Roxana, pe de altă parte, este mult mai selectivă. Sunt foarte puține arome cu care rezonează”, a spus Ana Maria. Această combinație de preferințe a dat naștere unor lumânări cu un parfum pe care eu nu l-am mai întâlnit. Lumânările Liryo arată și miros exact ca niște deserturi. În afară de lumânări, pe site-ul Liryo Candles mai putem găsi și ceară pentru topit. Aceasta vine în diverse forme, de la maccarons, la tablete, fursecuri, chiar și croissants!

Începuturi cu peripeții

Ana Maria și Roxana au început să-și vândă lumânările parfumate Liryo acum aproximativ un an și jumătate. Până atunci, ele s-au documentat mult despre materia primă, tipurile de parfum care pot fi folosite în aceste produse, coloranți, fabricarea formelor și întregul proces de construcție a lumânării. Ele au aflat că parafina este foarte toxică și au decis, astfel, să folosească ceară naturală din soia. Aceasta n-are nici un efect negativ asupra aerului pe care îl respirăm, deci este o varianta mult mai sănătoasă de a ne bucura de o lumânare.

Pentru că sunt la început de drum, Ana Maria și Roxana se ocupă de întregul business. Ele fac și partea marketing, promovare, ședințe foto și etichete. Tot ele și-au construit și site-ul, iar aici au avut parte de adevărate peripeții. „Nu suntem programatori, însă pentru că nu aveam buget foarte mare, am decis să-l facem noi. Prima dată am folosit o platformă despre care înțelesesem noi că ar fi cea mai potrivită. După ce am plătit taxa și ne-am chinuit o lună și ceva să construim întregul site, am aflat că nu puteam integra serviciile de curierat din România pe el. Așa că a trebuit să o luăm de la capăt”, a povestit Roxana.

Poate sună descurajant, însă așa este în business, de multe ori trebuie să ne luăm inima în dinți și să o luăm de la capăt. Iar perseverența este cea care face diferența. Roxana și Ana Maria cu siguranță au dat dovadă de ambiție și perseverență, și iată-le acum, pe drumul spre succes.

Sărbători dulci

Produsele Liryo Candles sunt o variantă excelentă pentru cadouri de sărbători. Fetele s-au gândit chiar și la o variantă pentru persoanele care doresc să ofere mai multe cadouri și au și lumânări mici, de 75g la un preț de 44 de lei. Aceasta arde timp de 18 ore. Pe site-ul Liryo Candles găsiți 3 dimensiuni de lumânări și nenumărate arome și design-uri. Cele mai mari au 200g și costă 118 lei, timpul de ardere fiind de 48 de ore.

Pentru că vin sărbătorile, Ana Maria și Roxana au pregătit câteva lumânări cu arome de iarnă, cum este Gingerbread Cookies. Colecția de Crăciun are multe sortimente care vă pot parfuma întreaga casă, astfel încât să simțiți cu adevărat magia sărbătorilor de iarnă.

Afaceri și prietenie

Ana Maria și Roxana au investit în total în jur de 15 mii de lei în afacerea lor. Din ianuarie 2024 și până în prezent, au avut vânzări de aproximativ 35 de mii de lei. Acum, fetele vând în special pe eMAG.ro și la târgurile și evenimentele la care participă. Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, au avut și comenzi direct de pe site-ul lor. Luna aceasta au avut aproape 60 de comenzi deja, așadar business-ul este în creștere! Fondatoarele Liryo Candles își doresc ca în viitorul apropiat să-și deschidă propriul lor atelier și un showroom în care clienții să poată savura aromele și mirosurile absolut delicioase ale lumânărilor fabricate de ele.

„Eu sunt foarte atentă la detalii, iar Roxanei îi plac foarte mult activitățile din categoria „crafting”. Afacerea asta ne-a permis amândurora să fim în elementul nostru”, a povestit Ana Maria. Roxana și Ana Maria se cunosc de-o viață. „Suntem familie deja, după atâta timp. Ne place ceea ce facem, noi ne distrăm în timp ce fabricăm aceste lumânări, este o activitate plăcută. Chiar dacă mai și obosim”, a spus Roxana. Ambele antreprenoare sunt editori foto de profesie și lucrează în acest domeniul la momentul actual. De afacere se ocupă în timpul lor liber. „Facem cam 40 de lumânări pe zi în perioada asta, fiind cea mai aglomerată din an”, a precizat Ana Maria.

Ascultând povestea fondatoarelor Liryo Candles, mi-am dat seama că succes-ul unui business nu se măsoară doar în cantitatea de bani pe care o produce. O afacere îți poate oferi satisfacție prin simplul fapt că-ți permite să faci ceva ce-ți place. Dacă poți să o și împarți cu cineva drag, atunci cu siguranță ai reușit!