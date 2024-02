Lionel Messi, accidentarea care a revoltat suporterii din Hong Kong. 40.000 de suporteri și guvernul au protestat

Lionel Messi a declarat că speră să poată juca în ultimul meci al turneului asiatic al echipei Inter Miami, miercuri, la Tokyo, după ce s-a confruntat cu o accidentare. Messi nu a jucat în meciul amical al echipei Inter Miami împotriva unei selecționate din Hong Kong din cauza unor disconforturi musculare.

Acest lucru a dus la exprimarea nemulțumirii de către 40.000 de fani prezenți pe stadion în timpul meciului. Guvernul din Hong Kong a intervenit imediat după aceea. Emițând o declarație în care a menționat că sunt „extrem de dezamăgiți” că vedeta argentiniană nu a participat. O atitudine de băgători în seamă, à la Gigi Becali.

După ce a jucat 87 de minute în înfrângere cu echipa saudită Al Hilal, Messi nu a intrat pe teren decât în ultimele șapte minute. Dar împotriva echipei Al Nassr. Meciul mult așteptat împotriva echipei lui Cristiano Ronaldo, pe care Ronaldo însuși l-a ratat din cauza unei accidentări. Alt scandal…

Lionel Messi și accidentarea buclucașă

O accidentare la aductor este ceea ce l-a blocat pe Messi. Iar Inter Miami ar dori să-l mențină cât mai sănătos posibil pe măsură ce se apropie finalul primul său sezon complet în MLS. Care începe pe 21 februarie cu meciul împotriva echipei Real Salt Lake.

„Adevărul este că a fost un ghinion că nu am putut fi prezent în ziua meciului din Hong Kong,” a spus Messi, prin intermediul USA Today.

„În primul meci al turneului din Arabia Saudită am simțit un disconfort la aductor. De aceea am părăsit meciul. În al doilea meci am jucat minutele pe care le-am jucat pentru a mă testa, să văd ce senzații am și cum mă simt pentru că mi-am făcut un RMN și rezultatele au arătat că am umflături la aductor, dar nu era o accidentare. De aceea am încercat”, a mai spus Lionel Messi.

„Apoi am mers în Hong Kong și am participat la antrenamentul deschis. Am fost prezent din cauza numărului de persoane de acolo. Pentru că au fost și mulți copii am vrut să fiu prezent și să particip. Dar adevărul este că disconfortul era încă prezent și mi-a fost foarte greu să joc.”

Nou sezon

Messi și Miami se vor confrunta cu clubul japonez Vissel Kobe miercuri. Înainte de a se întoarce acasă înaintea ultimului lor meci de presezon împotriva echipei argentineine Newell’s Old Boys. Acesta e clubul pentru care Messi a jucat când era copil înainte de a se muta la Barcelona.

„Adevărul este că mă simt mai bine în comparație cu zilele trecute, și în funcție de cum evoluează voi vedea dacă voi juca,” a adăugat Messi. „Dacă sunt sincer, încă nu știu dacă voi putea sau nu, dar mă simt mult mai bine și îmi doresc foarte mult să pot juca.”, consemnează Yahoo News.