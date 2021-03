Niciodată, în cei 16 ani de cancelarie, Bruta (femininul de la Brutus) care i-a înfipt cu sânge rece cuțitul în spate protectorului ei, Helmut Kohl, nu a părut atât de speriată.

Niciodată nu s-a confruntat cu o rebeliune atât de extinsă: șefi de landuri și miniștri (inclusiv cel de Interne) au avertizat-o că nu vor pune în aplicare super-lockdown-ul de Paști. Și, mai ales, nu vor închide bisericile.

Stăpâna Europei, privind în pământ și frecându-și jenată mâinile ca o gospodină care a ars mâncarea, este punctul de cotitură al Operațiunii COVID. Momentul în care, pentru prima dată, în mintea Sforarilor s-a conturat spectrul eșecului. Au simțit că se clatină hardughia.

Joi, 25 martie, a doua zi după ce Merkel și-a pus cenușă-n cap, landul german Saar a anunțat într-un gest ostentativ de nesupunere că, din 6 aprilie, ridică unilateral și restricțiile rămase.

*

La summit-ul UE de săptămâna aceasta s-a stabilit că vaccinarea merge prost și că nu sunt vaccinuri. După o dezbatere rodnică între cei 27 de lideri, a rămas cum s-a stabilit.

*

Emmanuel Macron, cealaltă aripă a Europei, a sesizat că tovarășa sa, Merkel, bate în gol. Simțind pericolul prăbușirii s-a repezit să fâlfâie în compensație.

Cu morgă napoleoniană, elevul lui Brigitte a dat asigurări că situația epidemiologică e sub control. A anunțat că este gata să ia „noi măsuri în săptămânile viitoare”, „fără tabu-uri”, în fața celui de-al treilea val. Dar, când i s-a cerut să dea detalii, s-a fâstăcit și a tăcut mâlc.

La fel ca Merkel, Macron este în corzi. Pentru că, la fel ca Merkel, restricțiile draconice la care și-a supus compatrioții nu au dat rezultate. Infectările au continuat să crească.

*

Panica de la vârful Franței se simte în declarații și decizii. Unele sunt sforăitoare, celelalte, halucinante.

Comisarul european pentru Piața Internă, francezul Thierry Breton, a declarat că, prin vaccinare masivă, Uniunea Europeană poate atinge imunitatea colectivă până pe 14 iulie, de ziua națională a Franței.

Comisarii spun lucruri trăsnite.

*

Franța se află la coada vaccinării europene, cu circa 10% din populație. Pentru a grăbi ritmul, ministrul Sănătății, Olivier Véran, a anunțat că vaccinurile pot fi administrate și de veterinari.

*

Dar la ce folosește vaccinarea?

Marea Britanie a vaccinat jumătate de populație și a impus cele mai draconice restricții. Acum, confruntat cu violente proteste de stradă, Boris Johnson pregătește o relaxare ușoară. Foarte ușoară. Practic, o relaxare nesimțită…

Mary Ramsay, responsabila cu vaccinarea la Direcția de Sănătate Publică din Anglia, și-a avertizat compatrioții că s-au vaccinat cam degeaba. Că trebuie să poarte mască în continuare și să respecte restricțiile până când toate țările lumii se vor vaccina.

…și Barbados, și Burkina Faso, și Eswatini, și Kiribati, și Insulele Marshall, și Nauru, și Saint Kitts and Nevis, și Saint Vincent and The Grenadines, și Insulele Solomon, și Somalia, și Togo, și Tuvalu, și Vanuatu, și Insulele Cook…

„Oamenii s-au obișnuit cu aceste restricții de nivel mic și pot trăi cu ele, iar economia poate continua cu asemenea restricții mai puțin severe”, a spus Ramsay.

„De aceea, pentru câțiva ani, cel puțin până când alte părți ale lumii vor fi la fel de bine vaccinate cum suntem noi și cifrele vor fi scăzut peste tot, atunci vom putea probabil (!) să revenim, foarte gradual (!!), la o situație mai normală (!!!).”

*

Și totuși la ce folosește vaccinarea? Iată la ce.

Guvernul Johnson va impune britanicilor „certificate ale statutului COVID”. Un fel de pașapoarte de vaccinare interne. Nu pentru a călători în străinătate ci acasă la ei.

Cine are certificat poate merge la muncă, la nuntă, la spectacol, la meci. Cine nu, stă în casă și moare de foame și de urât.

„Obligativitatea vaccinării este o teorie a conspirației.”

Încă din ianuarie, mogulul closetelor, Charlie Mullins, fondatorul Pimlico Plumber, a anunțat că introduce pentru angajații săi clauza „no vax, no job”. Nu s-a găsit nici un instalator polonez meșter care să-i potrivească o cheie engleză peste mufă.