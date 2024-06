Politica Lilian Carp: PAS retrage susținerea politică celor implicați în scandalul Interpol







Președintele Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlamentul Republicii Moldova, deputatul PAS Lilian Carp, a declarat că scandalul Interpol este discutat în cadrul fracțiunii din care face parte.

PAS analizează scandalul Interpol

De asemenea, Partidul Acțiune și Solidatitate (PAS) a nunțat că va retrage orice susținere politică pe care a acordat-o persoanelor vizate în acest dosar de corupție.

„Asta va fi o lege pentru toată lumea, să nu creadă că, dacă a fost numit pe o anumită perioadă și i se acordă un credit de încredere pentru a activa, poate să comită ilegalități și că cineva îl va proteja. Ai încălcat, fii bun și răspunde”, a declarat Lilian Carp la la Rlive.

Anchetă la Interpol Moldova

Reamintim că șapte angajați de la Interpol Moldova au fost suspendați din funcții în urma anchetei de corupție care vizază un scandal legat de faptul că diverse persoane publice din Republica Moldova şi din alte ţări ar fi primit mită pentru a şterge notificările roşii emise de Interpol în statele în care activează şi pentru a avertiza infractorii din diferite ţări daţi în urmărire internaţională.

Lilian Carp anunță ședință cu ușile închise în scandalul Gorgan-GRU

„Au fost inițiate și anchetele de serviciu și în cadrul SPIA, deoarece o parte din angajați sunt în subordinea ministrului. Cei care sunt vizați cu subordonare Inspectoratului General al Poliției, la fel, a fost inițiată o anchetă de serviciu și toate persoanele, chiar dacă în privința lor nu a fost aplicată o măsură preventivă, a fost instituit mecanismul de suspendare din funcție. Prin ordinul șefului IGP, șapte persoane, angajați ai Interpol, au fost suspendate din funcție”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

Deputatul PAS a mai anunțat că scandalul de spionaj ce-l are în centrul său pe generalul Igor Gorgan, fost șef al Marelui Stat Major al Republicii Moldova, acuzat că ar fi agent al GRU, spionajul militar al Federației Ruse, ar putea fi discutat de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică într-o ședință cu ușile închise, în care vor fi audiați reprezentanții Serviciului Informații și Securitate (SIS).

„Detalii despre acest dosar trebuie să ofere SIS. În condițiile în care într-o anumită perioadă nu vor avea o reacție publică, atunci vom avea anumite discuții pe interior în cadrul comisiei pentru a putea afla detalii. Eu încă nu am cerut pentru că am găsit de cuviință ca SIS trebuie să prezinte atâta informație cât se poate. Dacă nu, vom discuta cu ușile închise pentru a putea înțelege acțiunile care le-au întreprins și să vedem dacă această afirmație pe care am făcut-o este că au acționat în felul dat pentru a deconspira întreaga rețea”, a spus Lilian Carp.