LIGA EUROPA. FCSB se CALIFICĂ în play-off, după un meci de INFARCT cu Hajduk Split. Gnohere, eroul „roș-albaștrilor”. Becali: „Ne-a CALIFICAT Dumnezeu, că nu suntem echipă mare”

FCSB a avut mari emoții în partida cu Hajduk Split, dar s-a impus în final, cu scorul de 2-1, și s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce în Croația remizase fără goluri. După o primă repriză în care nu s-a marcat, FCSB a deschis scorul prin Harlem Gnohere, în minutul 55, din penalty. Oaspeții au egalat grație lui Ahmed Said, dar situația a fost salvată de același Gnohere, în minutul 90+3. Pentru un loc în grupele Ligii Europa, elevii lui Nicolae Dică vor lupta cu austriecii de la Rapid Viena, cei care au trecut de slovacii de la Slovan Bratislava, scor 1-2 și 4-0. Meciurile din play-off se joacă pe 23 și 30 august.

„Ne-a calificat Dumnezeu. Cum să fiu mulțumit de joc? Nu am jucat nimic. Nu suntem echipă de meciuri europene. Mă amăgeam, dar nu suntem echipă mare. Ne calificăm doar dacă vrea Dumnezeu. Dacă ai 1-0 și cu echipă ca Hajduk nu ții de minge și dai bufa-bufa, înseamnă că nu suntem echipă mare. La 1-0 aveam emoții pentru că vedeam că sunt probleme mari. La 1-1 am zis că asta e, nu mai aveam emoții. Chiar mă gândeam ce să spun. Nu mai credeam. Făceam rugăciune la toți sfinții. M-a iubit Dumnezeu și mi-a dat această victorie. Ăsta e semnalul Te iubesc, te calific. A fost doar mâna lui Dumnezeu. Nu am jucat nimic, doar stânga-dreapta-țâra-pâra, stânga-dreapta-țâra-pâra, stânga-dreapta-țâra-pâra”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

