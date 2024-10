Liga Campionilor la fotbal. AC Milan a învins pe Fc Bruges cu 3-1

Fotbal în Liga Campionilor. Echipa AC Milan s-a impus cu scorul 3-1 în fața FC Bruges, în etapa a treia a competiției. Italienii au reușit prima victorie şi primele trei puncte.

Victoria echipei italiene a fost facilitată şi de faptul că FC Bruges a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Fotbalistul belgian Raphael Onyedika a fost eliminat în minutul 40.

Christian Pulisic a deschis scorul în meciul de pe San Siro, în minutul 34. El a marcat cel de-al doilea gol al său din acest sezon în Liga Campionilor. Fotbalistul italian a marcat direct dintr-un corner.

După numai şase minute, Raphael Onyedika, de la FC Bruges, a fost eliminat pentru un fault comis asupra lui Reijnders. Nigerianul primise, inițial, un cartonaș galben. Ulterior, după verificarea VAR culoarea acestuia a fost schimbată. Chiar și în zece oameni, belgienii au egalat în minutul 51, prin Kyriani Sabbe.

Ulterior, elevii lui Paulo Fonseca au replicat prin golul din minutul 61 reuşit de Tijani Reijnders din pasa lui Okafor.

În minutul 71 olandezul Reijnders a înscris pentru a treia oară, din pasa lui Chukwueze În minutul 88 milanezii au avut un gol anulat, la Camarda.

Puli really scored from here 🥶#MilanBrugge #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/X7wSfkmrha

— AC Milan (@acmilan) October 22, 2024