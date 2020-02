La Ovidiu, gruparea pregătită de Gică Hagi a avut mari eoții în fața celor de la FC Voluntari. Prima repriză le-a aparținut ilfovenilor, care au trecut de cel puțin trei ori pe lângă deschiderea scorului.

În partea a doua a meciului, FC Viitorul a preluat prim-planul partidei și, la rându-i, și-a creat mari ocazii de gol.

La finalul meciului, Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale după egalul, scor 0-0, cu Voluntari.

„Boboc trebuie să fie fundaș înainte să fie un jucător ofensiv. Prima oară trebuie să fii fundaș, nu atacant, eu așa știu. Din spate în față. Azi n-a făcut asta, în repriza a doua a jucat atacant dreapta.

E greu să jucăm în play-out, am suferit în joc astăzi, mai mult decât trebuia. N-am dictat ritmul meciului, am muncit mult fără minge, am alergat. E un punct, dar ne doream victoria. În viață trebuie să muncești, să lupți, să faci bine. Azi n-am jucat fotbalul nostru, dar am avut puțină calitate.

Voluntari e o echipă în formă, au moral bun, joacă. Noi n-am putut să dominăm meciul. Nu consider sezonul ratat, pentru că nu s-a terminat. Mai avem meciuri multe de jucat, la sfârșit o să tragem concluzia. Am terminat prost în iarnă, trebuie să revenim la ale noastre. Să fim mai modești, cu picioarele pe Pământ”, a reacționat Gică Hagi. (FOTO: facebook/viitorulfc)

