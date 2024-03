Monden Lidia Isac, interpreta din RM cu milioane de vizualizări: „Aș vrea ca muzica mea să treacă orice hotare”







Audiențe de milioane de vizualizări la videoclipurile cu piesele de la Festivalul Sanremo-2024 – aceasta este prestația Lidiei Isac din ultima perioadă. Interpreta din Chișinău a lansat, zilele trecute, videoclipul de milioane al piesei „Caramel”, versiunea în franceză a cântecului „Rendez-Vous” (muzică: Lidia Isac, Andrei Vulpe și text: Lidia Isac), realizat în capitala franceză.

„Imaginează-ți că ești acum la un rendez-vous, la Paris. C'est charmant! Cu cine ai vrea să împarți un croissant în acest moment?” – astfel își invită carismatica interpretă prietenii virtuali în lumea romantică de pe malul Senei. Este cu adevărat un boom al Lidiei Isac!

„La „Vocea României”, am învățat să-mi „dresez” fluturii din stomac”

A început să cânte de pe băncile Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, unde a învățat, timp de 12 ani, limba franceză, când o descoperea pe Edith Piaf. Totodată, a studiat opt ani de pian, la Școala de Muzică „Maria Bieșu” din Chișinău.

Lidia Isac este vedetă internațională, de când a reprezentat Republica Moldova, la Concursul Muzical „Eurovision Song Contest-2016”, la Stockholm, Suedia, cu piesa „Falling Stars”. În țara noastră, este cunoscută melomanilor, în special, de la remarcabila sa participare, din 2017, la emisiunea „Vocea României”, când a fost apreciată de toți jurații, în special, de Loredana Groza și Tudor Chirilă. Apoi, Lidia Isac a putut fi admirată la Festivalul „Cerbul de Aur” din 2018.

„Vocea României” mi-a dat prietenii valoroase. Acolo am învățat să-mi „dresez” fluturii din stomac. Îmi amintesc bine etapa live, anume atunci am simțit că – „Finally, I did it well!” – și chiar am rămas mulțumită de propria mea prestație, după ce am cântat „There must be an angel” al formației britanice „Eurythmics”, ne mărturisește interpreta în cadrul unui interviu în exclusivitate.

Prima participantă din spațiul post-sovietic, la emisiunea „The Voice: la plus belle voix” din Franța

În 2017, s-a lansat, în fața unor audiențe de milioane de spectatori ai unei alte emisiuni populare – „The Voice: la plus belle voix” de la canalul TV francez TF1, în calitate de primă artistă din Republica Moldova și din spațiul post-sovietic, participantă la respectiva competiție televizată a celor mai bune voci. Prestația Lidiei Isac a fost lăudată și susținută, în special, de muzicianul și actorul Florent Pagny, juratul câștigător al precedentei ediții a concursului din Franța. A evoluat în echipa cunoscutului artist, cu o importantă carieră internațională.

„A fost o experiență care m-a marcat, în special, la nivel psihologic, cu ale sale „poduri” periculoase de trecut în plan artistic. Acest proiect mi-a oferit șansa de a sta câteva luni la Paris. Anume atunci m-am îndrăgostit de orașul marilor personalități muzicale, literare și ale artelor plastice. Am fost și poate încă rămân prima participantă din spațiul post-sovietic, care a reușit să treacă de „Blind Auditions”, menționează Lidia Isac.

O artistă puternică și o femeie realizată în plan familial

„A fost dificil, pentru că, știm bine: francezii nu acceptă prea ușor străini în găștile lor. Dar eu am reușit să obțin un credit de încredere și chiar m-am simțit de-a lor”, susține artista.

Este o interpretă specială, poliglotă, plină de caracter în scenă, dar și în viața de zi cu zi, un atu ce a transformat-o într-o artistă puternică și o femeie realizată în plan familial. S-a căsătorit cu Radu Țăruș, un fost coleg de la ULIM, universitatea unde a studiat jurnalism și relații internaționale. O iubește ca pe ochii din cap și o sprijină în carieră.

70% din publicul online al interpretei îl reprezintă italienii

„M-am făcut auzită și în Italia cu milioane de vizualizări pe „Instagram” și „TikTok”, ceea ce e grozav! Dacă am studiat limba franceză din clasa întâi, păi, cu limba italiană nu am avut tangențe niciodată. A ieșit dintr-o glumă. Am postat un video într-o limbă inventată. După ce a adunat milionul de spectatori, am decis să învăț cum se cântă în italiană cu pronunție corectă și „experimentul” a uimit și mai mult fanii, pentru că, după cum spun chiar ei, am o pronunție foarte bună.

Uite că, acum – 70% din publicul meu online îl reprezintă italienii! Se pare că o sa învăț limba lui Al Bano și a Rominei Power, iar pe italienii care mă iubesc îi voi învăța româna. Mă bucur, pentru că s-a adeverit a fi un public inteligent și empatic. Sunt curioasă, unde mă va duce această cărare a vieții”, spune Lidia Isac.

Colaborări cu artiști de renume internațional

În prezent, lucrează la propriul său proiect muzical, într-un studio din Chișinău, împreună cu tânărul și talentatul producător Andrei Vulpe, care colaborează și cu interpreți din România. „Descopăr tot mai mult partea mea de artist creator, nu doar de interpret, și încerc să o dezvolt. Scriu texte, compun melodii.

Aș vrea ca muzica mea să treacă orice hotare! Deocamdată compun și interpretez piese în limbile română și franceză, care mă caracterizează cel mai mult”, zice Lidia Isac.

A înregistrat piese în engleză și română cu Enver Izmayilov, chitarist virtuos de renume mondial (Artist al Poporului din Ucraina), formațiile „Zdob și Zdub” și „SunStroke Project”, Orchestra Fratilor Advahov, Liliya Sholomey, soprană a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Daniele Guastella, interpret din Italia, Mark Oselski, unul dintre cei mai buni pianiști din Republica Moldova ș.a. Una dintre colaborările de excepție ale Lidiei Isac a fost cea cu regretatul artist Iurie Sadovnic, care i-a oferit cunoscuta sa piesă „Dragă Otee”, versiunea în limba franceză, pe versurile Anei Guțu, cu dreptul exclusiv de a o cânta.

Lidia Isac va cânta, în aprilie, la Oslo, împreună ci vedetele „Eurovision Song Contest”

Are o relație deosebită cu Ambasada Franței în Chișinău. Unul dintre concertele sale solo a fost organizat de către această reprezentanță diplomatică, la Sala cu Orgă, cu prilejul a 30 ani de relații diplomatice între Franța și Republica Moldova.

O noutate de ultimă oră este că interpreta de peste Prut a fost invitată să participe la concertul live „Nordic Music Celebration”, pe 20 aprilie, la Oslo, Norvegia, împreună cu vedetele mai multor ediții ale „Eurovision Song Contest”. Republica Moldova va fi reprezentată de Lidia Isac și de „SunStroke Project”, formația care s-a clasat pe locul III, la ediția 2017 a evenimentului muzical european, cu piesa „Hey Mamma”, fiind cea mai importantă performanță obținută de Republica Moldova la respectivul concurs european.