Lidia Buble și Răzvan Simion s-au căsătorit într-un loc secret

Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc într-un loc de vis, sub cerul liber.





Artista şi prezentatorul TV trăiesc o poveste de dragoste de 4 ani, iar acum au ales să îşi unească destinele, în secret, scrie Wowbiz.ro. Cei doi au spus marele ”Da” pe o plajă însprită, cu nisip fin, alb, sub un palmier. Lidia Buble a menționat: ”2018 = familie, dragoste, binecuvântare! Doamne, îți mulțumesc!”

"Casă de piatră, aşteptam şi un bublişor mic!!! Vă doresc multă fericire!!!", "Casă de piatră, iubire, înţelegere şi mulţi copii! Dumnezeu să vă binecuvânteze!", "Aţi făcut nunta în Maldive .. secretă?", "O familie frumoasă!", "Nu creeeed!!! Felicitări! Să vă iubiţi şi să vă respectaţi forever!!! Sunteţi doi frumoşi!!!!" au fost câteva dintre mesajele de felicitare transmise, după ce Lidia Buble a postat o fotografie pe Instagram.

"Nu mai pot să-mi imaginez viaţa fără Răzvan. Am senzaţia că suntem dintotdeauna împreună. De un an şi jumătate îmi este şi manager, am încredere oarbă în el. Îl iubesc şi nu mă văd fără el", declara Lidia Buble despre Răzvan Simion, conform aceleiași surse.

