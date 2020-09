Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a arătat, printr-un citat postat pe internet, că îi este dor de celebra cântăreață Lidia Buble.

Răzvan Simion a postat un citat înduioșător pe contul de Instagram, care cu siguranță a răscolit-o puțin pe Lidia, aducându-i aminte de trecut.

Mesajul relatat evidențiază faptul că prezentatorul de la Antena 1 încă nu și-a revenit după despărțirea de Lidia Buble și că se simte singur. Asta, deși în urmă cu puțin timp s-a speculat faptul că Răzvan ar fi plecat în vacanță cu o nouă iubită,brunetă.

„Tot mai tăcut și singur / În lumea mea pustie / Și tot mai mult m-apasă / O grea mizantropie. / Din tot ce scriu, iubito, / Reiese-atât de bine / Aceeași nepăsare / De oameni și de tine”, a scris Răzvan Simion pe Instagram.

Ce i-a transmis prezentatorul TV Lidie Buble la scurt timp de la despărțire?

O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde: „Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă: „Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace: „Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B. Viața frumoasa, Sufletel!”, acesta este mesajul postat de prezentatorul Antenei 1 pe contul de Instagram, când a decis să facă totul public.