Liderul UDMR Kelemen Hunor face apel la unitate în Guvernul României: „Trebuie să rămânem împreună, altfel societatea va crede că suntem iresponsabili”

Declarațiile liderului Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) au fost făcute în cursul zilei de sâmbătă, 15 octombrie, context în care Kelemen Hunor a spus că nu există o variantă pentru o guvernare responsabilă decât în formula actuală.

Kelemen Hunor face apel la unitate în cadrul coaliției de guvernare PNL – PSD – UDMR

„Nu există altă majoritate în acest moment și nu va exista, nu există o formulă politică pentru o altă majoritate. Eu cred că dacă noi trei partidele nu stăm împreună, va pierde, în primul rând, țara. Oricare ar ieși sau ar fi împins în afara coaliției ar fi considerată o iresponsabilitate în condițiile date. Și după aceea am pierde toți.

Nu există altă șansă pentru coaliție de a guverna responsabil. Trebuie să rămânem împreună, altfel societatea va considera că suntem iresponsabili”, a spus Kelemen Hunor, care, întrebat fiind apoi dacă PNL-PSD-UDMR va guverna și în anul 2024, acesta a răspuns că asta va fi decis prin vot de electorat, conform Prima TV.

Planul UDMR pentru modificarea Constituției

Kelemen Hunor, președinte UDMR și vicepreședinte al României, a acordat un interviu în luna mai, în cadrul căruia a vorbit despre modificarea Constituției. Oficialul susținea atunci proiectul inițiat de USR „Fără penali în funcţii publice” și considera că majoritatea parlamentarilor îl vor vota.

„Eu n-am vorbit de referendum, am vorbit de proiectul de modificare a Constituţiei în Parlament, care trebuie susţinut şi vom susţine. Referendumul, sigur, trebuie organizat şi trebuie să faci o campanie. Dacă ai votat în Parlament, atunci înseamnă că susţii şi referendumul în mod automat. Şi eu aş vrea mâine, poimâine, să avem această discuţie în Senat, să nu amânăm până în 2024, alegerile europarlamentare sau naţionale sau locale din 2024, fiindcă aşa ar fi corect. Fiindcă aici discuţiile, la un moment dat, se simplifică: ori eşti de acord cu această propunere Fără penali în funcţii publice sau, dacă nu eşti de acord, înseamnă că vrei penali în funcţii publice. Sunt conştient, am destulă experienţă politică să vă spun că va trece de Senat. Dacă a trecut de Senat, e musai să faci un referendum”, a declarat Kelemen Hunor în cadrul unui interviu acordat pentru Agerpres.

În octombrie, cel mai important criteriu de integritate autoimpus al PNL pentru alegeri a devenit literă de lege pentru toate partidele. Mai exact, Parlamentul a votat ca persoanele condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție să nu mai poată candida la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale.

UDMR propune trecerea la republică parlamentară, iar președintele să fie ales de Parlament

Mai mult, Kelemen Hunor a susținut că România trebuie să clarifice dacă este republică prezidențială sau parlamentară. Partidul pe care îl reprezintă consideră că cel mai bine ar fi să se treacă la republică parlamentară, unde președintele este ales de Parlament. De asemenea, oficialul a precizat că nu este necesar ca atribuțiile șefului de stat să fie modificate.

„Pe acest proiect nu poţi să faci alte modificări, că aici e pe susţinerea populară, aşa a ajuns în Parlament. Nu poţi să propui altceva la acest proiect. Eu am spus că, la un moment dat, dacă avem o majoritate de aproape 70 %, peste două treimi, ar trebui să avem ambiţia de a amenda Constituţia. Asta era anul trecut, când noi am format coaliţia PSD-PNL-UDMR. Şi am spus şi în această perioadă că acest deziderat încă nu trebuie abandonat. Dar, sigur, discuţiile în coaliţie nu au fost duse mai departe, nu au fost detaliate.

Noi, sincer, am propus un singur lucru, nu am vrut multe modificări, fiindcă nu este cazul în acest moment, după experienţa din 2013 – 2014, cu încercarea de revizuire a Constituţiei de atunci. Nu e momentul să faci o revizuire amplă. Noi am spus doar un singur lucru: să trecem la republică parlamentară, preşedinte ales de Parlament, fără să umblăm la atribuţiile preşedintelui. Atribuţiile preşedintelui rămân, dar muţi alegerea preşedintelui în Parlament, cum se întâmplă, de fapt, în marea majoritate a ţărilor Uniunii Europene”, a mai declarat președintele UDMR.