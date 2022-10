Exclusiv. Marcel Ciolacu, atacuri la PNL: „A trebuit să tot stingem incendii, prostii făcute de guvernare anterioară. Nu sunt semnele unei crize”. Video

Declarațiile lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, în exclusivitate la podcastul EvZPlay „România lui Cristache”:

S-a temrinat cu execuțiile, care devine vizibil prin presă să fie atacat.

Rotația propriu-zisă ar trebui să aibă loc pe 25 mai.

Ar trebui să treacă prin Parlament, că e un nou premier. Nu e treaba Coaliției PNL-PSD, ci președintele desemnează premierul. Vor fi discuții cu Klaus Iohannis. Este un traseu constituțional, trebuie să venim cu un nou program de guvernare, pentru un an și jumătate. Vor fi discuții în Coaliție, care n-ar trebui să dureze mai mult de câteva ore.

E un lucru bun Coaliția, pentru că după criza Covid a venit războiul din Ucraina.

A tot trebuit să stingem incendiu, prostii făcute de guvernare anterioară. Una este bugetul, lucrăm la buget, deja s-au colectat de la ministere… Trebuie găsit un echilibru între economic și social. Trebuie să încurajezi consumul pentru a nu intra în recesiune tehnică.

Germania este motorul economic al Europei, e cel mai important partener și al doilea investitor, dacă intră îîn criză vom avea soluții.

Nu sunt semnele unei crize.

E logic, să ne împrumutăm la cele mai mari costuri din Europa. Și nu doar noi, ci și Ungaria și Polonia, că avem cele mai lungi granițe cu Ucraina.

BCE nu cumpără bonduri decât ale țărilor din zona euro. Nu am trecut la euro din cauza guvernărilor de dreapta. Acum nu este o guvernare de stânga, este o guvernare echilibrată, bazată pe o relație instituțională între mine și primul-ministru și decidem și înpreună cu președintele UDMR Kelemen Hunor și chiar în coaliția lărgită cu reprezentanții minorităților naționale.

Analiza miniștrilor o face premierul. Trebuie să avem un minim de respect față de instituții.

Vrem să construim, totuși, un climat normal sau să continuăm să contruim ce s-a făcut în ultimii 30 de ani. Trebuie să existe un respect față de instituții, Nu am fost de acord cu președintele Klaus Iohannis când a intervenit și s-a implicat în politică.

Deocamdată nu este o decizie de remaniere a domnului Virgil Popescu.

Pe mine nu mă sună președintele Klaus Iohannis să-mi spună ce să fac. Eu am spus că s-a băgat peste atribuțiile pe care le are, constituțional. Nu am zis că are vreo intervenție asupra guvernului. Presupun că sunt niște discuții instituționale.